Мир за ночь. 22-23 июля 2018 года

Великобритания пригрозила ЕС не выплатить 39 млрд фунтов за Brexit, если сторонам не удастся подписать новое торговое соглашение; Кубинский парламент одобрил конституционную реформу; 74-летний сотрудник института Роскосмоса арестован по делу о госизмене; Активисты организации «Белые каски» были эвакуированы из Сирии, но часть осталась в зоне боевых действий

Кубинская национальная ассамблея народной власти на заседании в воскресенье одобрила конституционную реформу, сообщает РИА новости. За проект новой конституции депутаты проголосовали единогласно. Новый основной закон страны вводит пост президента и ограничивает срок его пребывания на посту до 10 лет, также вводит понятие частной собственности, объявляет одним из основных принципов строительства кубинского государства строительство социализма и впервые вводит запрет на дискриминацию по гендерным признакам. Парламент страны предлагает вынести новую конституцию на обсуждение всенародного референдума с 13 августа до 15 ноября текущего года.

74-летний сотрудник головной организации Роскосмоса арестован по делу о госизмене, сообщает BBC со ссылкой на Интерфакс. Виктор Кудрявцев, научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения, пока единственный арестованный по этому делу. Его обнаружили в следственном изоляторе «Лефортово» члены общественной наблюдательной комиссии Москвы. Ранее BBC сообщало, что в ЦНИИмаш начались обыски по делу о госизмене и возможной намеренной передаче сведений о гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам. Со ссылкой на «Московский комсомолец» издание также пишет, что Виктор Кудрявцев – кандидат физических наук, обладатель премии правительства России за создание ракетно-космического комплекса «Морской старт». В 2016 году подписывал вместе с другими учеными письмо в поддержку Владимира Лапыгина – сотрудника ЦНИИмаш, осужденного за гоосизмену.

Активисты организации «Белые каски» эвакуированы в Иорданию вместе с семьями, сообщает BBC. Израиль помог вывести их из зоны боевых действий на юго-западе Сирии, где ведут наступление правительственные войска. По данным самой организации, в ночь на воскресенье из Сирии было эвакуировано 422 человека, из них 100 членов "Белых касок" и 322 родственника. Израильские СМИ же сообщают об эвакуации 800 человек. Эвакуированных должно было быть больше, но операции помешало продвижение сил Исламского государства на юго-востоке Сирии. Как сообщает корреспондент BBC, это была одноразовая операция, а значит, число эвакуированных уже не увеличится. «Белые каски» – неофициальное название Сирийской гражданской обороны, общенациональной организации спасателей-добровольцев. Они заявляют, что действуют в интересах местных жителей на подконтрольных повстанцам территориях Сирии.

Великобритания пригрозила не выплатить Евросоюзу £39 млрд ($51 млрд) за Brexit, если стороны не смогут заключить торговое соглашение, сообщает Медуза. По словам Доминика Рааба, нового министра Великобритании по Brexit, заключение нового торгового соглашения станет обязательным условием для выплат по выходу из Евросоюза. Ссылаясь на статьи договора о ЕС, затрагивающие выход из Евросоюза, министр отметил: «Статья 50 требует, чтобы по мере того, как мы ведем переговоры о нашем соглашении о выходе из ЕС, был также достигнут прогресс по параметрам наших будущих отношений».

Как пишет ТАСС, одним из ключевых и самых сложных вопросов в выходе Великобритании из ЕС остается именно торговля. На прошлой неделе Британское правительство опубликовало предложение о том, чтобы страна, выйдя из ЕС, покинула единый рынок и вышла из таможенного союза, но продолжила сотрудничать с Евросоюзом на выгодных условиях. Этот план привел к отставке предыдущего министра по Brexit Дэвида Дэвиса и главы МИД Бориса Джонсона. План Терезы Мэй также не одобрили в Евросоюзе, раскритиковав предложение взимать на британских границах таможенные пошлины на товары, направляющиеся в ЕС из третьих стран.