На севере страны ожидаются дожди

Высотный циклон смещается на северо-восточные и восточные области Казахстана. С ним в эти области придут дожди, местами ожидается град. Ветер в этих районах усилится, а температура понизится. Этот циклон затронет и северные, центральные, южные и юго-восточные области, сообщает Казгидромет.

В этих областях также возможны кратковременные дожди с грозами и градом. При грозах ожидается шквалистое усиление ветра до 15…23 м/с. Также на севере, юге, юго-востоке и в центре температура воздуха понизится на 2…3 градуса по сравнению с обычной для этого сезона.

В Акмолинской области ночью и утром местами будет туман, днем ожидается гроза.

В понедельник в горных реках Восточно-Казахстанской области в связи с прогнозом сильных дождей возможны подъемы уровня воды.

26-28 июля в горах Алматинской области может быть селеопасно в связи с высоким температурным фоном.