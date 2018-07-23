Доходы с парковок в аэропорту Астаны упали после введения спецлинии

Специальную полосу для высадки пассажиров запустили в аэропорту Астаны 21 июля. По новому тарифу, на ней можно бесплатно оставить машину на 15 минут, а каждый последующий час будет стоить 1000 тенге. Тарифы же на общую платную парковку снизились с 300 до 100 тенге в час, при этом общая доходность парковок понизилась.

Как объяснил Николай Антипов, директор департамента по управлению парковочными пространствами ТОО «Astana LRT», новая парковочная полоса была сделана для удобства провожающих. «На территории спецполосы действуют тарифы: 15 минут - бесплатно, каждый последующий час – 1000 тенге. Это сделано для того, чтобы не создавать заторы на парковке», – объяснил он. «Как показал ранний опыт, на общей парковке люди стараются припарковаться как можно ближе к зоне посадка-высадка, но спецполоса для этого предназначена – чтобы люди могли максимально близко поставить свое транспортное средство, произвести посадку-высадку и покинуть территорию».

На общую платную парковку действуют другие тарифы: стоимость въезда составляет 100 тенге, каждый час также по 100 тенге до 10 часов вечера. После 10 и до полуночи каждый час будет стоить 1000 тенге, а потом каждые последующие сутки – 500 тенге.

«Это позволит на долгий срок гражданам покинуть территорию Астаны (осуществить вылет) и оставить машину на парковке, то есть, за двое суток выйдет порядка 2500 тенге, и последующие сутки будут по 500 тенге», – объяснил Антипов.

По словам Антипова, с введением новых тарифов доходность от парковки в аэропорту Астаны снизилась на 20-30% за два дня. По результатам первого дня, за восемь часов наблюдения на общую парковку заехало около 5000 автотранспортных средств, а на специальную линию – около 700. «По общему прогнозу обороты не увеличатся, а останутся на прежнем уровне», – добавил он.

Как рассказал Антипов, вариант 30-минутной бесплатной парковки на спецполосе был отвергнут. «На первой линии располагается такси, и люди могут воспользоваться их услугами, но частные нелегальные извозчики, пользуясь, что у нас было 30 минут бесплатно, осуществляли извоз и создавали проблемы для населения и проблемы для функционирования парковки», – пояснил он.

При этом будет действовать ограничение на количество заездов на парковку. «Если человек заехал на территорию парковки, у него есть доступ на 15 минут, но заехать повторно он может только три раза в течении часа. То есть, если человек будет нарезать круги по парковке, то система внесет его в черный список и в дальнейшем доступ будет ограничен», – заявил Антипов.

Он также отметил, что рядом с основной парковкой располагаются три бесплатные в пешей доступности, и они предоставляют порядка 500 парковочных мест.

Касательно железнодорожного вокзала по улице Гёте Антипов отметил, что там тарифы пока не изменились, но в ближайшее время планируется их понижение «на значительную сумму». Сейчас первые полчаса парковки там бесплатны, что останется без изменений, и в будущем каждый час парковки будет также стоить 100 тенге. По новому вокзалу никаких работ пока не проводилось, так как «там парковкой управляет сам вокзал Нурлы жол».