Арест продлен до 15 августа
Бывшему кыргызскому депутату продлили арест в Алматы
фото с официального сайта Жогорку Кенеш

Экс-депутату Жогорку Кенеша Кыргызстана Дамирбеку Асылбек уулу, задержанному казахстанскими силовиками в ходе спецоперации, продлили срок содержания под стражей, передает Казинформ

«В отношении Дамирбека Асылбек уулу санкция суда была продлена до 15 августа», – сообщили в пресс-службе алматинского городского суда.

Как сообщало ранее агентство Sputnik, Дамирбек Асылбек уулу был задержан по подозрению в правонарушениях по статьям "Экономическая контрабанда" и "Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них".

В феврале казахстанские силовики провели крупномасштабную операцию в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и городе Алматы. В ходе операции на территории Казахстана были задержаны 35 человек, которых подозревают в контрабанде на казахстанско-кыргызской границе.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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