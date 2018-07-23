Бывшему кыргызскому депутату продлили арест в Алматы

«В отношении Дамирбека Асылбек уулу санкция суда была продлена до 15 августа», – сообщили в пресс-службе алматинского городского суда.

Как сообщало ранее агентство Sputnik, Дамирбек Асылбек уулу был задержан по подозрению в правонарушениях по статьям "Экономическая контрабанда" и "Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них".

В феврале казахстанские силовики провели крупномасштабную операцию в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и городе Алматы. В ходе операции на территории Казахстана были задержаны 35 человек, которых подозревают в контрабанде на казахстанско-кыргызской границе.