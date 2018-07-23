Члены общественного совета озвучили предложения по повышению безопасности в Алматы

Члены общественного совета на заседании, инициированном в связи с трагической смертью олимпийского чемпиона Дениса Тена от рук автоворов, предложили повысить полицейским зарплату, разделить дорожную и патрульную службы, разрешить населению носить и использовать короткоствольное оружие для своей защиты и приравнять бизнес по продаже автозапчастей к реализации драгоценных металлов.

Алибек Шапенов, первый секретарь алматинского горкома Коммунистической народной партии Казахстана, предложил пересмотреть уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, лишив его черт гуманизации - дескать, общество к этому еще не готово. Кроме этого, он настаивает на том, чтобы в органах внутренних дел на системной основе проводилась работа по борьбе с грубостью и невоспитанностью отечественных стражей порядка. Он также считает, что полицейские Алматы заслуживают «достойную заработную плату» и соцпакет, включающий, например, бесплатный проезд в общественном транспорте. В заключении Шапенов отметил, что «наверное, нужно менять и критерии оценки полицейских», чтобы оперативники и следователи не тратили большую часть своего времени на составление формальных сводок для начальства.

Айдос Сарым, глава фонда Алтынбека Сарсенбайулы, рассказал о результатах обхода крупнейших авторынков Алматы: член общественного совета отметил отсутствие руководителей рынка на местах, антисанитарию, отсутствие кассовых аппаратов, отсутствие стационарных постов полиции и наличие незарегистрированной рабочей силы. «Если мы хотим пресечь криминал в этом направлении, надо заниматься уже конечной точкой - базарами. Им должен быть придан особый статус бизнеса, это далеко не индивидуальные предприниматели. Это должны быть полноценные фирмы, конторы. Этот бизнес надо приравнивать примерно к такому же бизнесу как продажа драгметаллов, ломбарды. Любой человек, который продает или покупает (автозапчасти - V), должен где-то фиксироваться», - озвучил свое предложение Сарым.

Политолог и аналитик Марат Шибутов считает необходимым проанализировать качество управления ДВД города Алматы и привлечь к проверке его деятельности межведомственную рабочую группу из сотрудников других силовых органов: «Пусть там сидят два человека из КНБ, два человека от Нацбюро (по противодействию коррупции - V), два человека от прокуратуры, чтобы не могли сговориться». Кроме этого, он считает, что необходимо «поставить системный вопрос о разделении дорожной и патрульной полиции», ведь безопасность на дорогах могут обеспечивать автоматические механизмы слежения, а личный состав ДВД «должен заниматься борьбой с преступностью». Также Шибутов призвал обратить внимание акимата на необходимость оснастить город камерами, способными распознавать лица, анализировать поведение человека: «Это не такая сложная проблема. У нас в городе ущерб от преступлений гораздо больший, чем стоят эти камеры. Они окупятся очень быстро».

Ерлан Смайлов, исполнительный директор казахстанской ассоциации ФинТех, указал на «кризис ответственности МВД», породивший «тотальный кризис безопасности» в Алматы. По его словам, «надо очень четкие индикаторы достижения целей поставить начальнику ДВД, начальникам каждого РУВД и соответственно начальнику следствия, криминальной полиции». Смайлов также считает, что есть смысл разработать конкретные программы по повышению уровня общественной безопасности: например, «Квартирные кражи», «Уличные грабежи, «Детская безопасность». Он подчеркивает, что ДВД следует действовать не реактивно, а проактивно, анализируя сегодняшнюю ситуацию и заранее осведомляя жителей города о рисках в будущем и собственных усилиях по их управлению. В завершении Смайлов отметил, что выступает также за законодательное разрешение на ношение и применение короткоствольного оружия гражданами, отмену запрета на травматическое оружие, пересмотр статей о самообороне с целью повышения защиты обороняющегося.

Сергей Пономарев, тележурналист, глава общественного совета АО «Жилстройсбербанк», высказал лишь одно предложение, которое было вскоре поддержано аплодисментами: «Кулекбаев два года назад поставил на колени Алматы, и мы до сих пор на коленях: наши защитники от нас закрылись. Немедленно нужно открыть двери РУВД и ДВД. Немедленно просто!».