​Тенге укрепился до 344,5 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов во вторник составил 344,5 тенге, показав снижение на 1,23 тенге относительно результатов утренней сессии в понедельник.

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $159,1 млн., показав рост на $72,65 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

На 11:45 по времени Астаны сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $72,88 за баррель. Как писал Reuters, в пятницу котировки оставались в положительной зоне, но завершили третью неделю подряд снижением на фоне опасений о грядущем избытке предложения и замедлении спроса на сырьё.

Рубль дорожал на торгах в понедельник из-за уплаты налога на добычу полезных ископаемых, а также на фоне смягчения санкционной риторики Минфина США, что вместе перебило негативные тенденции, вернувшиеся на рынок валют развивающихся стран.