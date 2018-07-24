Инфраструктура Ботанического сада может перейти под управление акимата Алматы до конца года

Вопрос о наделении акимата города Алматы полномочиями по содержанию Ботанического сада находится на отработке и до конца 2018 года может быть решен, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на главу управления природных ресурсов и регулирования природопользования Асета Масабаева.

«До конца 2018 года будет решен вопрос по наделению акимата Алматы полномочиями по содержанию инфраструктуры главного Ботанического сада. Этот вопрос еще на отработке», - цитирует агентство Масабаева.

Вместе с тем он отметил, что научная часть сада остается в ведении министерства образования и науки, а содержание и благоустройство территории должно перейти к акимату.

В конце июня в Алматы презентовали проект реконструкции Ботанического сада. Он включает в себя восстановление системы полива, обновление заграждений, строительство новых входных групп и партерной зоны, а также установку различной социальной инфраструктуры. Фонд Булата Утемуратова намерен вложить в реконструкцию сада порядка $10-15 млн.

На презентации экологические активисты выражали опасения касательно того, что попадая под контроль акимата, территория Ботанического сада, равно как и Кок Жайляу, рискует быть отданной под коммерческие объекты или в частную собственность. «Коммерческая деятельность, либо изъятие под любые другие цели, не предусматривается и не будет предусмотрена», – уверял собравшихся Масабаев. Необходимость передачи части территории сада акимату он объяснил тем, что средств, ежегодно выделяемых министерством науки и образования на его содержание, недостаточно.