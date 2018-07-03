На прошлой неделе в Алматы презентовали проект реконструкции ботанического сада. Он включает в себя восстановление системы полива, обновление заграждений, строительство новых входных групп и партерной зоны, а также установку различной социальной инфраструктуры. Фонд Булата Утемуратова намерен вложить в реконструкцию сада порядка $10-15 млн.

Как рассказал Ерлан Оспанов, генеральный директор инвестиционной группы компаний «Верный Капитал», бюджет проекта составляет от $10 до 15 млн. Реконструкция затронет общественную зону ботанического сада, общая площадь которой составит 27 гектаров. Одним из главных архитектурных преобразований сада станет появление двух входных групп – со стороны Аль-Фараби и со стороны Атакента. Со стороны Аль-Фараби также появится еще одна партерная зона. На ней планируется проложить дорогу-дублер, по которой сможет заезжать транспорт, оставляющий посетителей.

Для реконструкции ботанического сада будут привлечены местные и иностранные специалисты. Как рассказал Оспанов, их группа будет состоять из польского ландшафтного архитектора Василия Памятных, алматинского ландшафтного дизайнера Нелли Лаптевой, архитектора Жанны Спунер и биолога Игоря Глуховцева. Вместе с ними будет работать архитектурная группа Saraiva+Associados из Португалии. Она спроектирует новые входные группы ботанического сада.

Для того, чтобы восстановить систему полива, планируется использовать воды рек в верхней части города. «Есть реки, которые идут сверху, они сейчас направлены куда-то не туда: какие-то под землей через Аль-Фараби проходят и уходят мимо, из каких-то сделали просто декоративные водоемы на территории КазГУ. Есть старый водный сброс еще с советских времен. Мы хотим найти, уловить и направить его в ботанический сад. Организовать водоемы для водоподготовки и уже оттуда брать воду для полива», – рассказал Оспанов, презентуя концепцию реконструкции ботсада.

Также в мастер-план реконструкции входит установка туалетов и системы для сбора мусора, ремонт и прокладка пешеходных дорожек, которые будут соединять верхнюю и нижнюю партерные зоны. Вместе с этим у входных групп будут установлены электронные турникеты, а также будет отремонтирована смотровая площадка у партерной зоны со стороны Тимирязева.

В партерной зоне со стороны Аль-Фараби появится новая экспозиция растений со всего мира. При этом совместно с институтом археологии рассматривается вопрос сохранности археологических памятников, найденных в этой зоне ботсада. Среду парка планируется сделать инклюзивной, с тактильными дорожками и указателями, c QR-кодами, отмечающими каждое дерево и дающими возможность прочесть или прослушать его описание через специальное приложение.

К началу 2019 года, вероятно ещё до начала реконструкции, часть территории ботсада должна быть переведена на баланс города. Этот шаг вызывает беспокойство у экологических активистов Алматы. Их главное опасение состоит в том, что, попадая под контроль акимата, территория ботанического сада, равно как и Кок Жайляу, рискует быть отданной под коммерческие объекты или в частную собственность. Однако в управлении природных ресурсов акимата заверили, что обсуждаемая форма финансирования общественной зоны ботсада не подразумевает изъятие земли акиматом. Кроме того, за ним сохранится статус объекта республиканского назначения.

«Коммерческая деятельность, либо изъятие под любые другие цели, не предусматривается и не будет предусмотрена. Я могу это ответственно заявить», – сказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы Асет Масабаев. Передача части территории на финансирование акимата объясняется тем, что средств, ежегодно выделяемых Министерством науки и образования, в ведении которого находится ботсад, недостаточно.

Как рассказала Гульнара Ситпаева, директор института ботаники и фитоинтродукции, последнюю реконструкцию ботанический сад видел в 1955 году. К сегодняшнему дню ограждение со стороны Атакента и КазГУ обветшало, на территории сада много нефункционирующих водоемов, теплично-оранжерейный комплекс тоже находится в упадке. «Все эти проблемы накопились вследствие недостаточно стойкого финансирования всей системы ботанических садов и её главного звена», – объяснила она во время общественного обсуждения.

По словам Ситпаевой, ежегодно алматинскому ботаническому саду выделяется 90 млн. тенге, и половина этих средств идет на научные цели, а другая половина – на поддержание инфраструктуры. «Конечно, этого недостаточно для решения столь серьезных вопросов, которые стоят. Тем более, не было субсидий на капитальный ремонт», – заявила она.

Горожан, пришедших на первое публичное обсуждение концепции реконструкции, также взволновал вопрос парковок. «Уже сейчас, в нынешнем состоянии ботанического сада, на улице Тимирязева происходит транспортный коллапс. Если ситуация сохранится уже после реконструкции, когда народ потянется туда со всего города, то негатива будет гораздо больше, чем позитива», – выразила свои опасения активист Светлана Хобот.

Масабаев сформулировал позицию по парковкам следующим образом: «Со стороны Аль-Фараби и со стороны Тимирязева мы рассматриваем площадки для тех, кто будет забирать и оставлять гостей, либо для туристов. Парковка не рассматривается. (…) Если парковку оставим, будут условия для загазованности. А там уникальная флора».

Жители также предлагали вариант расположения парковки на территории Атакента. Но сотрудник акимата ответил, что на ней уже планируется разбить парк, и парковок на его территории, скорее всего, будет хватать только для посетителей. Поэтому вопрос остается открытым.

В конце презентации представители Фонда Булата Утемуратова и компании «Верный Капитал» заявили, что обсуждения следующих этапов проекта тоже будут открытыми. Возможно, они будут проходить на площадке общественного совета Алматы. Публичные же слушания по готовому проекту реконструкции намечены на осень текущего года.

Ранее Vласть также рассказывала о нынешнем состоянии ботанического сада и его потребностях.