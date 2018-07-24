​В МВД считают требование публично извиниться за убийство Дениса Тена «не совсем корректной постановкой вопроса»

Заместитель министра внутренних дел Рашид Жакупов считает некорректным вопрос о том, должно ли МВД извиниться за убийство Дениса Тена. Он отметил, что готов извиняться за те преступления, которые совершены по вине полицейских.

«Я честно вам скажу, что извиняться – не извиняться за произошедшее, наверно, это аспекты не столько юридические. Если мы будем говорить о том, что полиция Казахстана, как и полиция всего мира, ответственна за обеспечение правопорядка в стране, то мы готовы нести ответственность. Если сегодня признают, что министерство внутренних дел не обеспечивает, то вопрос ответственности, руководство МВД, он не в нашей компетенции. Что касается (извинений - V) за конкретный случай, как человек, я вам скажу, да. Наверно, да. Как человек, обличенный властью в этой системе, наверно не только за этот случай, за любой случай, где там совершено тяжкое или особо-тяжкое, наверно я, как замминистра должен разделить ответственность. Свою моральную ответственность. Но говорить о том, что публично выйти и каяться», - сказал Жакупов во вторник на пресс-конференции в Астане.

Он отметил, что МВД готово извиняться за любое конкретное преступление, которое совершается в стране, даже если оно общественно-резонансное. Но только «если оно произошло чисто по вине полиции»/ «И не секрет, я имел в жизни этот случай, когда я извинялся, когда мои подчиненные были конкретно виноваты в совершении преступлений. Я приносил извинения за действия своих подчиненных», - напомнил замминистра.

Жакупов еще раз признал, что «аспект моральной ответственности» существует. Но он готов приносить извинения, если это преступление произошло «по конкретной вине наших сотрудников».

«Я готов, как один из руководителей МВД извиняться за это. Но если это совершено преступление в целом, в котором причины кроются не только в действиях полиции, то наверно это не совсем корректная постановка вопроса», - заключил Жакупов