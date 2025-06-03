Новая модель формирования цен на лекарства окончательно заработает с 1 июля

Тамара Вааль, Астана, Власть

Министерство здравоохранения изменило модель ценообразования и до 1 июля будет произведет перерасчет всех лекарственных средств, зарегистрированных на территории Казахстана. Как заявил во вторник в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев, в рамках ГОБМП и ОСМС стоимость снизится на 19%, а оптовые и розничные цены – почти на 30%.