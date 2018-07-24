Дознаватель по делу Кудайбергенова имел право взять его под стражу - адвокат

Заместитель министра внутренних дел Рашид Жакупов, утверждая, что при ускоренном досудебном расследовании у дознавателя не было возможности избрать для Армана Кудайбергенова содержание под стражей в качестве меры пресечения, предоставляет обществу недостоверную информацию, рассказал Vласти адвокат Джохар Утебеков.

Утебеков объяснил, что дознаватель по делу Армана Кудайбергенова, который 11 июля был пойман с поличным во время кражи автомобильных зеркал у жителя Астаны, имел формальное право выбрать в отношении него любую меру принуждения. К ним относятся меры пресечения (подписка о невыезде, залог, домашний арест, содержание под стражей и др.) и иные (например, обязательство о явке).

«Замминистра врет, что у него (дознавателя - V) якобы не было выбора. Он нарисовал такую вилку безвыходности. Но, понимаете, нигде в законе и не сказано, что даже если, скажем, человек убил 100 человек, его надо брать под стражу без вариантов. Такой нормы нигде нет, конечно», - пояснил адвокат для Vласти в телефонном разговоре.

При этом адвокат не понимает, почему дознаватель избрал меру пресечения в виде обязательства о явке: «С учетом как раз того, что это ускоренное досудебное расследование (в течение 15 суток должно быть закончено и передано в суд), и суд будет вот-вот, дознаватель должен был, как минимум, взять у него подписку о невыезде, залог должен был сделать, домашний арест. Вообще в подавляющем числе случаев избирается содержание под стражей».

Утебеков уверен, что в данном случае заместитель министра внутренних дел пытается таким образом оправдать своих подчиненных и не потерять собственное кресло.

Арман Кудайбергенов является одним из подозреваемых по делу об убийстве казахстанского фигуриста, олимпийского чемпиона Дениса Тена. 19 июля Тен возле своего автомобиля столкнулся с двумя грабителями, которые пытались снять с машины боковые зеркала. В попытке предотвратить кражу, Тену нанесли ножевое ранение, которое стало причиной невосполнимой потери крови.