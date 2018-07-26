Мир за ночь. 25-26 июля 2018 года

США выпустили декларацию о непризнании присоединения Крыма к России. В документе под названием «Крымская декларация» госсекретарь Майкл Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию Крыма». «Политика США в отношении этого вопроса неизменна - целостность Украины должна быть восстановлена», - говорится в документе. Поддерживая стремление демократических стран к созданию справедливого и процветающего мира, США должны соблюдать приверженность к соблюдению принципов независимости, отметил госсекретарь. «То, как действует Россия, недостойно великой нации, таким образом, она изолирует себя от мирового сообщества», - заявил он.

Также Помпео назвал «конструктивной» работу над новыми санкциями против России. Кроме того, в ходе слушаний в Сенате, посвященных встрече президентов России и США, он заявил, что Трамп в Хельсинки поднимал вопрос «российского вмешательства» в президентские выборы в США. «Президент рассказал, что он сказал Владимиру Путину о российском вмешательстве в наши выборы. И он сказал, что уверен, что в результате этой беседы Владимир понимает, что мы этого не потерпим», - сказал Помпео. По словам госсекретаря, президенты России и США на саммите в Хельсинки также договорились о создании совета по «вопросам борьбы с терроризмом» на уровне заместителей министров иностранных дел, совместной бизнес-площадки, а также работе над улучшением гуманитарной ситуации в Сирии.

США и ЕС необходимо договориться о мерах в отношении Китая против его иногда недобросовестной торговой политики, заявил по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. «Мы согласны с президентом Трампом, что многое нужно изменить. Что есть глобальное перепроизводство стали в мире, которое ударяет по нашим рабочим. Перепроизводство стали Китаем в два раза превышает перепроизводство в Евросоюзе. В этой области по-прежнему слишком много незаконных субсидий, которые даются правительством (КНР), которые делают рынок непредсказуемым, это мешает нашим компаниям. И мы также должны положить конец бесконечной передаче технологий, которые забираются у наших разработчиков. В частности, поэтому мы запустили расследование против Китая в рамках соблюдения им закона об интеллектуальной собственности», — сказал он.

Водители сервисов автомобильных перевозок Uber и Cabify решили приостановить свою работу в Барселоне на неопределенный срок из-за нападений официальных таксистов. В среду началась двухдневная забастовка таксистов в Барселоне, к которой присоединились водители в других городах. Причина - судебное решение о приостановке ограничений по выдаче лицензий типа VTC (автомобиля напрокат с водителем, ими пользуются компании Uber и Cabify). В течение дня в Барселоне произошло как минимум два нападения на автомобили Uber, причем в одном из них находились туристы из Франции, в том числе ребенок. Кроме того, во время акций протеста происходили столкновения между силами правопорядка и таксистами.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал власти России предоставить режиссёру Олегу Сенцову лечение в стационаре, предложив заключенному прекратить продолжающуюся более двух месяцев бессрочную голодовку. Жалоба режиссера на нарушения конвенции, связанные с приговором и лишением свободы, получила приоритетный статус ЕСПЧ, но на просьбу ее незамедлительно рассмотреть в Страсбурге не отреагировали, отметил его адвокат Дмитрий Динзе. В пресс-релизе ЕСПЧ говорится, что Олег Сенцов жалуется на нарушение ряда статей Европейской конвенции — в том числе о запрете пыток, о праве на свободу и личную неприкосновенность, а также на обращение без помех в ЕСПЧ. Ранее Дмитрий Динзе не мог собрать материалы для жалобы из-за данной следствию подписки о неразглашении и добился такой возможности только после обращения в Конституционный суд.

Ученые обнаружили на Марсе подледный водоем, свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Science. Это первое убедительное доказательство наличия на планете воды в жидком состоянии. Диаметр озера - 20 километров. Глубина, как отмечают ученые, сравнительно небольшая - около 1,5 километра. Исследование провели с помощью радара MARSIS, который был установлен на межпланетной станции «Марс-Экспресс». Находка подтверждает гипотезу о том, что под ледниками на Марсе может быть вода, отмечают авторы исследования. О том, что там когда-то была вода, свидетельствуют некоторые формы рельефа, например, русла рек и ложа озер. Небольшое количество воды есть в марсианской атмосфере, а полюса планеты покрыты ледяными шапками.