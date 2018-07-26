С проспекта Назарбаева в Алматы перенесут бюст Фурманова

Бюст революционера и писателя Дмитрия Фурманова будет перенесен из центра Алматы и установлен в парке «Сары-Арка», подтвердили корреспонденту Vласти в пресс-службе акимата.

«Как пояснили в управлении культуры и архивов города Алматы, бюст Дмитрия Фурманова будет установлен в парке "Сары-Арка", где стоят памятники других руководителей бывшего Советского союза», - отметил Алибек Кенжебеков, представитель пресс-службы акимата.

В сквере за кинотеатром «Сары-Арка» расположены памятники Ленину, борцам Октябрьской Революции, Виноградову, Калинину, Горькому и другим.

Решение о переименовании улицы Фурманова в проспект Назарбаева было принято депутатами маслихата Алматы 30 ноября, накануне Дня первого президента. Улица Фурманова в дореволюционное время носила название Лепсинская. Демонтаж указателей начали вскоре после принятия решения.

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