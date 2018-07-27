В ней примут участие министры торговли 164 стран-участниц ВТО
Астана в 2020 году примет министерскую конференцию ВТО
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Двенадцатая министерская конференция Всемирной торговой организации состоится в Астане летом 2020 года, сообщает в пятницу пресс-служба министерства иностранных дел. Ожидается, что в ней примут участие министры торговли 164-х стран-членов и 20 стран-наблюдателей ВТО, а общее количество участников мероприятия превысит четыре тысячи человек.

По информации внешнеполитического ведомства, решение о проведении конференции в Астане принято на заседании генерального совета Всемирной торговой организации.

«Страны-члены Организации единогласно проголосовали в пользу проведения 12-й министерской конференции ВТО в Астане в июне 2020 года», - говорится в сообщении.

Как отметила постоянный представитель Казахстана при отделении ООН в Женеве, посол Жанар Айтжанова, «Казахстан готов внести конструктивный вклад в обсуждение всех нерешенных вопросов повестки дня ВТО, в целях обеспечения субстантивных результатов министерской конференции».

В ведомстве напомнили, что министерская конференция является высшим руководящим органом ВТО, заседания которого проводятся раз в два года. В компетенцию Органа входит право принимать решения по всем вопросам в рамках многосторонних торговых соглашений, в том числе утверждение новых дисциплин, регулирующих международную торговлю. Наиболее важными итогами Министерской конференции ВТО являются соглашение по упрощению процедур торговли и согласование запрета на предоставление экспортных субсидий на сельскохозяйственные товары.

«В настоящее время перспективным переговорным направлением является согласование новой дисциплины, регулирующей субсидирование рыболовства. Кроме того, ведутся активные многосторонние обсуждения по таким вопросам, как дальнейшее сокращение предельного уровня субсидий в сельскохозяйственной отрасли, либерализация торговли в секторе услуг и регулирование в сфере электронной коммерции», - подчеркнули в МИДе.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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