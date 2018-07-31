Мир за ночь. 30-31 июля 2018 года

В Иране заявили, что для возобновления переговоров со страной США должны вернуться к ядерной сделке; Tesla начала переговоры о строительстве первого завода в Европе, чтобы избежать последствий торговой войны США с Китаем и Евросоюзом; Парламент Македонии объявил дату референдума о переименовании страны; Актеры фильма «Стражи Галактики» опубликовали письмо в поддержку режиссера Джеймса Ганна, уволенного из-за оскорбительных твитов 10-летней давности;

Для возобновления переговоров с Ираном США должны вернуться к ядерной сделке, передает ТАСС со ссылкой на твиттер Хамида Абуталеби, советника президента Ирана Хасана Роухани. «Уважение прав Ирана, преодоление враждебности, возвращение к исполнению ядерной сделки - это шаги, которые могут быть приняты для того, чтобы проложить извилистую дорогу для переговоров между США и Ираном», – пишет Абуталеби.

Ранее, во время пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, президент США Дональд Трамп заявлял, что готов встретиться с иранским лидером без каких-либо предварительных условий: «Я определенно встречусь с [президентом] Ирана, если они хотят встретиться. Я не знаю, готовы ли они сейчас, ведь они оказались в непростом положении».

В мае глава администрации Вашингтона объявил о выходе из иранской ядерной программы (СВПД). Госсекретарь США Майкл Помпео также ранее заявил, что США намерены оказать на Иран беспрецедентное давление и ввести самый жесткий в истории режим санкций, в случае если Тегеран не изменит политический курс. Он выдвинул 12 условий для заключения нового соглашения, которые касались и ядерной сферы, и международной политики. До этого президент Трамп также обвинял Иран в поддержке террористических группировок на Ближнем Востоке и выражал опасения по поводу возможного начала гонки вооружений в этом регионе в случае сохранения условий СВПД.

Американский производитель электромобилей Tesla начал переговоры с Нидерландами и Германией относительно строительства первого завода в Европе, сообщают Ведомости. Обсуждается возможность строительства фабрики, объединяющей производство аккумуляторов и сборку электромобилей (Gigafactory).

Илон Маск, основатель компании, высказал предпочтение Германии как предполагаемому расположению завода. У компании Tesla уже есть исследовательский центр в Прюме, у границы Германии с Бельгией и Люксембургом. Сейчас единственное сборочное производство Tesla находится в городе Фримонте (штат Калифорния), а аккумуляторный завод в Рино (штат Невада). В июле было также подписано соглашение с Китаем о строительстве сборочного завода мощностью 500 000 автомобилей рядом с Шанхаем.

Открытие сборочных заводов за пределами США должно помочь компании избежать последствий торговой войны США с Китаем и Евросоюзом. В начале прошлого месяца Tesla увеличила цены в Китае после введения Пекином пошлин на импорт товаров из США.

Парламент республики Македония объявил дату референдума о переименовании страны в «Республику Северная Македония», пишут Ведомости. Он состоится 30 сентября. 68 из 120 депутатов одобрили вопрос референдума, звучащий так: «Выступаете ли вы за членство в НАТО и Евросоюзе, принимая соглашение относительно названия между республикой Македония и Грецией?»

Националистическая партия «Внутренняя македонская революционная организация» выступила против такой формулировки, назвав вопрос референдума «неконкретным, неоднозначным и прежде всего манипулятивным», а также обвинив парламентское большинство в диктате, нарушении Конституции и предательстве национальных интересов.

Македония была приглашена вступить в НАТО на недавнем саммите альянса в Брюсселе, но только при условии изменения названия. «По завершении всех процедур по соглашению о смене названия на национальном уровне страна присоединится к НАТО в качестве тридцатого члена», - сообщается в декларации саммита. Такое же требование для вступления выдвинул и Евросоюз.

Премьер министры Греции и Македонии в середине июня договорились о смене названия Республики Македония на Северную Македонию, однако президент страны Георге Иванов отказался подписать соглашение. Диспут о названии страны длится между Грецией и Македонией с момента распада Югославии в 1991 году. Все это время Греция блокировала вступление Македонии в НАТО, требуя переименования соседней страны для отделения ее от греческой области Македония и исключения территориальных претензий.

Актеры фильма «Стражи Галактики» опубликовали письмо в поддержку режиссера фильма Джеймса Ганна, ранее уволенного из-за оскорбительных твитов, написанных несколько лет назад, сообщает телеканал Дождь. Письмо подписал брат режиссёра Шон Ганн, а также актеры Зои Салдана, Крис Пратт, Брэдли Купер, Карен Гиллан, Дейв Батиста, Вин Дизель, Пом Клементьевв и Майкл Рукер.

«Мы полностью поддерживаем Джеймса Ганна. Мы все были шокированы его внезапным увольнением на прошлой неделе и специально подождали эти десять дней перед ответом чтобы подумать, помолиться, послушать и обсудить», – говорится в письме. Также его авторы считают, что «Джеймс, вероятнее всего, — не последний хороший человек, подвергающийся публичному осуждению». Актеры надеются, что Ганна восстановят в должности режиссера третьей части «Стражей Галактики».

Компания Walt Disney уволила режиссера 21 июля из-за его публикаций в твиттере за 2008-2009 годы. Режиссер шутил об изнасиловании. «Оскорбительные заявления, обнаруженные в твиттере Джеймса, не имеют оправдания и противоречат ценностям нашей студии. Поэтому мы разорвали с ним наши деловые отношения», – сообщил тогда Алан Хорн, председатель совета директоров компании.

Сам Ганн заявляет, что изменился со времен написания тех твитов. «Я считал себя провокатором, снимал фильмы и шутил так, чтобы это нарушало табу и вызывало возмущение. Как я неоднократно говорил, я вырос как личность, поэтому мои работы и юмор тоже эволюционировали», – сказал режиссер. Начало съемок третьей части фильма «Стражи Галактики» было запланировано на осень, а премьера – на 2020 год.