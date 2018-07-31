Казахстан и Россия отказались от соглашения по углю

Россия и Казахстан отказались от подписания межправительственного соглашения, которое должно было дать приоритет казахскому углю при перевозке по российской территории и перевалке в портах, сообщают Ведомости со ссылкой на Коммерсант .

Как сообщил Коммерсанту источник, знакомый с итогами встречи премьеров стран ЕАЭС 27 июля, российской стороне удалось убедить Казахстан в том, что соглашение нанесет ущерб угольной отрасли России. По итогам заседания решено оценить доступ казахских экспортеров к российским портам. В российском министерстве транспорта уверены, что поставщики из Казахстана уже располагают недискриминационным доступом, а соглашение могло ущемить интересы российских компаний.

Договор был призван облегчить транзит казахского угля через российские морские порты. Его изначальная редакция была негативно воспринята российскими угольщиками и стивидорами, поскольку давала казахским грузоотправителям, планирующим к вывозу до 14 млн тонн угля ежегодно, приоритет перед существующими долгосрочными контрактами.

Вторая версия договора также была раскритикована. В министерстве энергетики России подчеркнули, что условия перевозки и перевалки для казахских грузоотправителей уже тождественны российским, а из-за дефицита провозных мощностей дополнительная нагрузка на транспортную инфраструктуру России негативно скажется на конкурентоспособности российских экспортеров и приведет к сокращениям в отрасли в угольных регионах.

По словам одного из российских угольщиков, против приоритета для Казахстана «единым фронтом выступали все российские игроки». Другой собеседник издания говорит, что на совещании у вице-премьера Максима Акимова 24 июля было решено, что соглашение пока не нужно, поскольку «угольщики Казахстана и так пользуются недискриминационным доступом и грузят сколько хотят – 6 млн. тонн в год».