Бывшая больница Турксиба в Алматы может стать архитектурным памятником

Здание бывшей больницы было построено по проекту архитектора Михаила Кудрявцева в 1950-х. Как рассказали в акимате, оно является одним из немногих сохранившихся в городе объектов «национального стиля», отображающих синтез классических и региональных традиций.

Если здание будет включено в список, ему будет присвоен статус памятника истории и культуры на основании закона «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия».

«В соответствии с законом пользователь обязан обеспечить сохранность памятника. Так, запрещается изменение внешнего облика здания, его перепланировка, изменение несущих конструкций, пристройки, изменение целевого назначения и нарушение охранной зоны. Любые мероприятия, связанные с ремонтом и реконструкцией здания, производятся с согласования уполномоченного органа», – объяснили в акимате.

Ранее аким Алматы также поручал рассмотреть включение в список памятников архитектуры здание автовокзала «Сайран». После этого началась работа по возвращению первоначального облика здания, были снесены все незаконные постройки.