Все операции и системы Народного банка, за исключением Homebank, работают исправно. Сложности же c обслуживанием в филиалах вызваны большим наплывом посетителей на часть из них. Народный банк рассчитывает нормализовать работу к концу недели, рассказал корреспонденту Vласти заместитель председателя правления банка Нурлан Жагипаров.

«Сложностей с эквайрингом (обслуживанием платежей - V) нет вообще никаких. Абсолютно все операции шли, идут и продолжают идти - никаких задержек нет. Также нет никаких сложностей при выдаче наличных в банкоматах - все работают. Да, есть сложности в некоторых отделениях - туда, куда обычно приходило 300-350 клиентов в день сейчас идёт поток в 900-1100 клиентов. В основном люди приходят брать справки, посмотреть счёт, проверить остатки - такие операции. Я думаю, к концу недели этот процесс наладится», - объяснил Жагипаров.

По его словам, все процессы, касающиеся выдачи и приёма средств, проведения платежей и переводов, работают исправно. Равно как и обслуживание клиентов, находящихся за рубежом. «Просто именно в эти дни клиенты обеспокоены, приходят, перепроверяют. Все сложности уже прошли, миграцию мы завершили, сейчас идут обычные операционные работы. По Homebank - да, есть ещё какие-то нюансы, мы делаем тюнинг, переходим на новую платформу и где-то здесь возникают сложности», - заявил зампред правления.

Жагипаров пояснил, что во время интеграции IT-систем банки привлекали команду консультантов и проводили множество тестов. Нынешние сложности связаны в основном с недостатком персонала в конкретных филиалах: «Возможно, [имеется] недостаточное количество менеджеров. Нам приходится добавлять, чтобы увеличить пропускную способность отделений. По Алматы у нас более 40 отделений, а сложности с очередями есть не более чем в 10 из них».

Относительно возможного отказа персонала в обслуживании он сказал, что клиенты должны сообщать о таких случаях вышестоящему руководству. При этом зампред пояснил, что с трудностями могут сталкиваться менеджеры, которые недавно начали работу с системами банка. Из-за наплыва посетителей они могут делать это чуть медленнее, чем обычно.

В понедельник Народный банк сообщил об окончании присоединения Казкоммерцбанка. В банке подчеркнули, что перед подписанием соответствующего пакта финансовые институты завершили все необходимые технологические работы. «Сейчас клиенты банков могут обслуживаться во всех филиалах и отделениях Народного банка», - говорилось в заявлении Народного банка.

​С того же дня клиенты объединившегося банка начали выражать жалобы в социальных сетях относительно сбоев в его системах. В частности, они указывали на трудности в осуществлении платежей, снятии средств и проверке состояния счетов.

В начале марта 2017 года крупнейшие банки страны Казкоммерцбанк и Народный банк подписали необязывающий меморандум о возможной продаже контрольного пакета акций Qazkom Народному банку. Решение было принято после того, как в конце 2016 года агентство Bloomberg сообщило об обсуждении возможных сценариев оздоровления Qazkom с регулятором. Предположительная стоимость одного из них составляла до 1,5 трлн тенге ($4,5 млрд). При этом руководство Народного банка неоднократно отвергало идею прямого объединения финансовых институтов.