​Народный банк сообщил о поэтапном объединении с Казкоммерцбанком

Совет директоров Народного банка одобрил поэтапную интеграцию с Казкоммерцбанком. Процесс консолидации будет запущен после прохождения всех юридических процедур, включая согласование с регулирующими органами, говорится в опубликованном в пятницу решении СД на сайте Казахстанской фондовой биржи.

«Спустя пять месяцев кропотливой работы с международными консультантами, мы с уверенностью можем утверждать, что потенциал сделки огромен, как по масштабам, так и по степени влияния на экономику Казахстана и ряда сопредельных стран. Интеграция банков является наиболее оптимальным вариантом дальнейшего развития группы», — прокомментировала решение председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова.

«Ядром интеграции является принцип максимальной синергии, основанный на объединении сильных сторон двух банков. Мы возьмем всё лучшее: самую развитую в стране банковскую инфраструктуру и лучший риск-менеджмент Halyk Bank, современные технологии и стандарты клиентского сервиса Qazkom, а также знания, наработки, опыт в обслуживании миллионов клиентов и наиболее конкурентные продукты, и услуги обоих банков», - пояснила она.

В сообщении банка говорится, что присоединение Qazkom к Народному банку завершится после «создания предпосылок и обеспечения сервисной и технологической готовности двух финансовых институтов». Под этим, в частности, подразумевается синхронизация продуктового предложения, банковских процедур, процессов, интеграцию IT-систем и банковской инфраструктуры.

«Мы рассчитываем, что объединение при создании крупнейшего банка улучшит доступ клиентов к кредитам и более широкой продуктовой линейке и обеспечит дополнительные стимулы для развития бизнеса и экономики. Инвестиционные возможности группы Халык позволят активнее развивать передовые наработки и «ноухау» Казкома. Всё это вместе даёт уверенность, что мы и дальше будем удерживать и укреплять свое технологическое лидерство и качество обслуживания», —подчеркнул председатель правления Qazkom Ульф Вокурка.

В начале марта 2017 года крупнейшие банки страны Казкоммерцбанк и Народный банк подписали необязывающий меморандум о возможной продаже контрольного пакета акций Qazkom Народному банку. Решение было принято после того, как в конце 2016 года агентство Bloomberg сообщило об обсуждении возможных сценариев оздоровления Qazkom с регулятором, предположительная стоимость одного из которых составляла до 1,5 трлн тенге ($4,5 млрд). При этом руководство Народного банка неоднократно отвергало идею прямого объединения.

Проблемы Qazkom обострились в 2014 году после падения цен на нефть и начала рецессии в соседней России. Этому предшествовало и слияние с другим крупным банком – БТА, начавшееся в 2012 году. Стоимость консолидации и последующей реструктуризации проблемных займов составила порядка $20 млрд. Она стала серьезной проблемой для Qazkom – в середине 2014 года объем проблемных кредитов у БТА составлял 2,4 трлн тенге - почти 90% от ссудного портфеля. Кроме того, и сам Qazkom значительно пострадал от мирового кризиса 2008 года, в результате которого государственный фонд Самрук Казына приобрел 21,2% акций банка, после чего докапитализировал его на 44,47 млрд тенге.

В начале июля 2017 года Народный банк приобрёл почти 97% акций Qazkom, который за несколько дней до этого закрыл кредитную линию БТА Банка в 2,4 трлн тенге. Финансовый институт выкупил 86,09% долю предпринимателя Кенеса Ракишева и 10,72% долю фонда Самрук-Казына. В середине июля Народный банк увеличил капитал Qazkom на 185 млрд тенге. В середине ноября Национальным банк дал согласие Тимуру и Динаре Кулибаевым на совместное приобретение статуса крупного участника (косвенного) Казкоммерцбанка.