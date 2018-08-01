Прокурор просит освободить Сайрагуль Сауытбай из зала суда

На заседании суда в среду по делу этнической казашки Сайрагуль Сауытбай, обвиняемой в незаконном пресечении границы, прокурор попросила не выпускать подсудимую за пределы страны и освободить ее из зала суда, сообщает Радио Азаттык . Как ранее сообщали Human Rights Watch, в случае депортации Сайрагуль будет подвергнута преследованию на территории Китая, а также, возможно, пыткам. Адвокат Сауытбай Абзал Куспан же уверен, что в случае депортации его подзащитную ожидает смертная казнь.

«В связи с отсутствием отягчающих обстоятельств, прошу признать ее (Сайрагуль Сауытбай – V) виновной в соответствии со статьей 392 ч. 1 УК РК (Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан) и приговорить ее к шестимесячному испытательному сроку с пробационным контролем и освободить из зала суда», – попросила прокурор Арзыгуль Имярова на заседании Панфиловского районного суда города Жаркента.

После этого суд удалился для вынесения решения, которое будет оглашено в среду, 1 августа, в 15:30.

Сайрагуль Сауытбай – этническая казашка с китайским гражданством. Как ранее сообщало издание Holanews, два года назад ее муж и двое детей переехали в Казахстан, став после этого гражданами страны. Сама Сайрагуль Сауытбай была государственным служащим в Китае, поэтому не решилась на смену гражданства. Она состояла в Коммунистической партии Китая и работала в государственном «политическом лагере» для этнических казахов.

Как отмечает Human Rights Watch, ранее в этом году Сауытбай бежала из Синьцзяня в Казахстан, опасаясь за свою безопасность.

Сауытбай была одной из немногих, кто решился публично говорить о насильственном политическом переобучении в специальных лагерях Синьцзяня. Она неоднократно заявляла, что такие учреждения мало чем отличаются от тюрем. По данным Human Rights Watch, в этих лагерях содержатся сотни тысяч человек, они подвергаются пыткам и политическому внушению.

«В Китае это называется политическим лагерем, а на деле это тюрьма в горах. В 2018 году меня отвезли туда. Это был политический лагерь для казахов. Когда я там была, там находились только казахи. Мне говорили, что таких лагеря два. Там, где была я, находилось около 2500 человек. То, что я приехала сюда и в зале суда говорю о политическом лагере, о количестве человек, о их национальности, уже считается разглашением государственной тайны», – заявила она на первом слушании 13 июля в Панфиловском районном суде Жаркента.