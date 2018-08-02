В списке - ледовый дворец «Алматы Арена» и здание университета КИМЭП
7 зданий и объектов в Алматы могут получить статус памятника архитектуры
Фото пресс-службы акимата Алматы, коллаж Алпамыса Уалбекова

Акимат Алматы представил список зданий и объектов, которые планируется внести в список учета историко-культурного наследия города, сообщает пресс-служба акимата.

В ближайшем будущем памятниками архитектуры могут стать: здание Алматинского университета технологии и бизнеса, здание университета КИМЭП, аппаратно-студийный комплекс, дворец студентов им. Жолдасбекова, входная группа и монументальный ансамбль в парке имени первого президента и ледовый дворец «Алматы Арена».

В пресс-службе акимата отмечают, что при включении данных объектов в список памятников архитектуры будет запрещено изменение внешнего облика здания: его перепланировка, изменение несущих конструкций, пристройки, изменение целевого назначения и нарушение охранной зоны.

Ранее уже сообщалось, что аким Алматы Бауыржан Байбек поручил рассмотреть вопрос о включении бывшего здания больницы Турксиба в список памятников архитектуры города Алматы.

Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

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