7 зданий и объектов в Алматы могут получить статус памятника архитектуры

Акимат Алматы представил список зданий и объектов, которые планируется внести в список учета историко-культурного наследия города, сообщает пресс-служба акимата.

В ближайшем будущем памятниками архитектуры могут стать: здание Алматинского университета технологии и бизнеса, здание университета КИМЭП, аппаратно-студийный комплекс, дворец студентов им. Жолдасбекова, входная группа и монументальный ансамбль в парке имени первого президента и ледовый дворец «Алматы Арена».

В пресс-службе акимата отмечают, что при включении данных объектов в список памятников архитектуры будет запрещено изменение внешнего облика здания: его перепланировка, изменение несущих конструкций, пристройки, изменение целевого назначения и нарушение охранной зоны.

Ранее уже сообщалось, что аким Алматы Бауыржан Байбек поручил рассмотреть вопрос о включении бывшего здания больницы Турксиба в список памятников архитектуры города Алматы.