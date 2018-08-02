КТЖ выплатила 4,5 млн тенге компенсаций пассажирам поездов, которые были задержаны в результате схода вагонов грузового поезда

1400 человек обратились в национальную компанию «Казахстан Темир Жолы» за выплатой компенсаций после задержки пяти поездов из-за схода с рельсов грузового поезда. ЧП произошло 31 июля на участке Мойанты-Шыганак, сообщил в четверг в ходе пресс-конференции в Астане председатель правления АО «Пассажирские перевозки» Арман Султанов.

«Что касается компенсации, на сегодняшний день обратилось порядка 1400 пассажиров, компенсировано порядка 4,5 млн. тенге», - сказал Султанов.

«Мы приносим извинения всем пассажирам ввиду сложившейся ситуации, это действительно неприятно. Думаю, многие пассажиры запланировали свои поездки, но здесь произошла форс-мажорная ситуация», - добавил он.

В свою очередь и.о. вице-президента по безопасности компании КТЖ Марат Шакенов сообщил, что также будет проверено состояние вагонов, которые сегодня курсируют в Казахстане.

«Мы написали письмо в министерство по инвестициям и развитию. Они уже вызовут представителей компаний, чьи вагоны на сегодня курсируют на железных дорогах и вручат письмо, согласно которым необходимо будет проверить их состояние», - заявил он.

31 июля на участке Мойынты – Шыганак произошёл сход вагонов грузового поезда. В результате ЧС движение пяти пассажирских поездов: №175 «Астана - Шымкент», №9 «Астана - Алматы», №55 «Кокшетау - Кызылорда», №86 «Сарыагаш - Астана», №179 «Костанай - Алматы-2» было приостановлено на станциях Коктас, Сарышаган, Шыганак.

В ликвидации последствий схода были задействованы два восстановительных поезда со станций Сарышаган и Шу, а также 200 путейцев. Как сообщали в КТЖ, предварительной причиной схода является излом боковой рамы 28-го вагона, изготовленный заводом «Азовэлектросталь» в 2009 году. Собственник вагона - ТОО «Исткомтранс». Здесь также отмечали, что с 2010 по 2018 годы именно по этой причине произошло 14 случаев схода грузовых вагонов.

«Весь нанесённый ущерб от схода в установленном законодательством порядке будет предъявлен виновной стороне», - также заявляли в нацкомпании.