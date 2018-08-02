Акции KAZ Minerals на LSE упали почти на 26%

С начала торговой сессии на Лондонской фондовой биржи (LSE) акции казахстанской горнорудной компании KAZ Mineral PLC подешевели почти на 26% до $609 за единицу. Это произошло после того, как компания объявила о приобретении Баимского медно-золотого месторождения за $900 млн. у Aristus Holdings Ltd, частично подконтрольной российским миллиардерам Роману Абрамовичу и Александру Абрамову, сообщает Marketwatch .

В KAZ Minerals заявили, что сначала компания выплатит $675 млн. за 75% долю в Баимском месторождении, расположенном в Чукотке. При этом первый платёж в $436 млн. должен быть произведён наличными, ещё $239 млн. будут уплачены через выпуск порядка 22,3 млн. новых акций KAZ Minerals. Оставшиеся же $225 млн. за 25% долю в месторождении будут выплачены наличными или в виде акций после его выхода на коммерческую добычу в конце марта 2029 года

Руководство KAZ Minerals полагает, что Баимское - одно из наиболее крупных неосвоенных месторождений меди в мире, запасы которого оцениваются в 9,5 млн. тонн меди и 16,5 млн. унций золота. Компания прогнозирует, что в течение первых 10 лет среднегодовой объём добычи на нём составит 250 тыс. тонн меди и 400 тыс. унций.

Капитальные расходы в его развитие, по оценке казахстанской компании, оцениваются в $5,5 млрд. Их объём будет уточнён после подготовки стратегии развития и технико-экономического обоснования. В KAZ Minerals также отмечают, что холдинг Aristus не планирует инвестировать в разработку месторождения, хотя заинтересован в том, чтобы помогать реализации проекта из-за отсроченного вознаграждения.

Как пишет FT, председатель правления и второй крупнейший акционер KAZ Minerals Олег Новачук назвал покупку Баимского месторождения «следующим этапом трансформации бизнеса компании»: «Развитие нового проекта с Россией позволит группе продолжить опережающее развитие, предоставляя выгодные условия по стоимости и объёмам поставок сырья в период, когда рынок начинает испытывать значительный дефицит сырья​».

Часть аналитиков полагала, что интерес компании к Баимскому месторождению, содержащему достаточное количество меди для разработки на протяжении 25 лет, снизился после привлечения китайского партнёра в развитие Коксайского месторождения в Казахстане. «На первый взгляд Баимский проект - большой вызов для KAZ Minerals. По факту, компания удвоит производственную базу, но сделает это ценой высоких капитальных вложений, работая в очень сложной местности из-за экстремально низких температур», - полагают в Numis Securities.