Мир за ночь. 2-3 августа 2018 года

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила СМИ, что США направили ответ на второе письмо лидера КНДР, которое было получено 1 августа. Действующий президент Зимбабве победил на президентских выборах, оппозиция отказалась признавать результаты голосования. СМИ сообщили, что спецслужбы США обнаружили российского шпиона в американском посольстве в Москве, гражданка России более 10 лет имела доступ к конфиденциальным сведениям и внутренней почте. В Ирландии лоукостер RyanAir вновь проведет суточную забастовку, из-за чего будут отменены 20 рейсов.

США направили ответ на второе письмо лидера КНДР Ким Чен Ына президенту Дональду Трампу. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, письмо посвящено «тем обязательствам, которые были сделаны в совместном заявлении на саммите в Сингапуре». Ранее Сандерс сообщала, что новое письмо от лидера КНДР было получено 1 августа. Это уже не первое письмо, которое получил Трамп от Ким Чены Ына. Первого июня, еще до саммита в Сингапуре, в Белом доме американский президент провел встречу с главным советником северокорейского лидера, заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем, который передал Трампу письмо от Ким Чен Ына. Президент США тогда не раскрыл его содержания, но назвал послание «теплым и милым».

В июне этого года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились Дональд Трамп и Ким Чен Ын. По его итогам Трамп заявил, что подписал «подробный» документ с КНДР, и добавил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро». Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита «новым стартом» в отношениях двух стран и пообещал «большие перемены» в будущем.

В Зимбабве действующий президент Эммерсон Мнангагва победил на состоявшихся 30 июля выборах президента страны. Итоги подсчета голосов во всех десяти провинциях объявила председатель ЦИК Присцилла Чигумба. Представляющий правящую партию «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» Мнангагва получил 50,8% голосов. Его основной соперник кандидат от оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» Нельсон Чамиза — 44,3%. Сразу после оглашения результатов оппозиция заявила, что отказывается их признавать.

The Guardian пишет, что спецслужбы США обнаружили российского шпиона в американском посольстве в Москве. По их данным, гражданка России была нанята Секретной службой США и более 10 лет имела доступ к конфиденциальным сведениям и внутренней почте.

По информации издания, женщина попала под подозрение в 2016 году в ходе стандартной проверки службы безопасности. Им удалось установить, что подозреваемая регулярно встречалась с сотрудниками ФСБ. О результатах проверки в январе 2017 года были предупреждены девять высокопоставленных чиновников Секретной службы. Собственное расследование также проводили ЦРУ и ФБР. При этом потенциальное нарушение не было доведено до сведения какого-либо комитета контрразведки, уточняет The Guardian. Источник уверен, что проверка этого инцидента могла быть включена в расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. «Конгресс все время ищет российских хакеров. А вполне возможно, что информация, позволившая атаковать сервер Демократической партии во время выборов 2016 года, шла прямо из посольства»,— сказал собеседник газеты.

Пилоты ирландского отделения авиакомпании RyanAir проведут 10 августа очередную суточную забастовку. Из-за забастовки лоукостер отменит 20 рейсов. Пятая за последние 4 недели стачка ирландских пилотов совпадет с протестными акциями их шведских и бельгийских коллег. В заявлении местного профсоюза летчиков гражданской авиации Forsa уточняется, что протест «является прямым следствием угроз со стороны руководства компании по поводу сокращения персонала и перевода части работников ирландского отделения в Польшу».

На прошлой неделе прошли самые масштабные в истории ирландской авиакомпании протесты. Сначала не вышли на работу пилоты в Ирландии, а затем бастовал летный персонал в Бельгии, Испании, Португалии и Италии. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.