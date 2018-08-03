Операционная прибыль «Самрук-Казына» за полгода составила 428 млрд тенге

В пятницу фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» озвучил результаты работы за первое полугодие 2018 года. Как заявил соуправляющий директор по экономике и финансам фонда Ернар Жанадил, холдинг увеличил доходность по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Казинформ .

По словам соуправляющего директора по экономике и финансам фонда Ернара Жанадила, статистика доходности портфельных компаний и фонда увеличилась после принятия в январе этого года новой стратегии развития. Доход от основной деятельности холдинга «Самрук-Қазына» составляет 3,339 трлн тенге, это на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также план по операционной прибыли выполнен на 78% и достиг 428 млрд тенге, что выше аналогичных показателей 2017 года на 43,1%.

Как отмечает Жанадил, это стало возможным благодаря многим факторам: выросла переработка нефти на 13%, производство электроэнергии увеличилось на 28%, а объемы железнодорожного грузооборота выросли на 9%, также значительную роль сыграла положительная динамика цен на углеводороды.

Кроме того, по данным спикера, фондом был досрочно выплачен внешний долг на 900 млн долларов США, дочерняя компания «КазМунайГаз» погасила международные облигации на сумму 1,6 млрд долларов, а «Самрук-Энерго» обеспечил досрочное погашение займов на сумму почти 39 млрд тенге.