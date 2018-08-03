На выходных в Казахстане ожидается жаркая погода

На выходных на большей части республики будет преобладать жаркая погода, местами пройдут кратковременный дожди с грозами, на севере с порывистым ветром, сообщает РГП «Казгидромет».

«Основной фон температуры 25-30, на юге и западе 33-38 градусов. В северных и северо-западных областях Казахстана также ожидается очередная волна тепла, уже с 5 августа температура повысится до 25-32 градусов», - говорится в сообщении синоптиков.

В Алматы в выходные дни синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков, днем 35-38°С, ночью 20-23°С. В столице Казахстана в субботу днем и в воскресенье ночью ожидаются дожди с грозами. Температура на выходных в Астане будет днем 26-28°С, ночью 13-15°С.