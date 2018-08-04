Она выйдет в эфир 8 августа
  • 1238
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин снял передачу о Денисе Тене
instagram.com/alexei.yagudin

Передача снималась в Москве, Сочи и в Алматы, в ней приняли участие тренеры Дениса Тена, российские фигуристы и хореографы.

«Денис был мне не просто знакомым фигуристом, а близким другом, - рассказал Алексей Ягудин. - Мы часто общались. Он всегда внимательно прислушивался к моим советам, как к словам старшего товарища. Когда я приезжал в Казахстан, то мы старались видеться. Мы с Денисом переписывались буквально накануне случившейся трагедии. Для меня было очень важно сделать эту программу в память о Денисе».

Ягудин встретился с тренерами Дениса Тена – Еленой Водорезовой, Татьяной Тарасовой, с хореографом Ильей Авербухом и многими другими специалистами и спортсменами, работавшими с казахстанским фигуристом.

Спецвыпуск передачи «Тает лед», посвященной памяти Дениса Тена выйдет 8 августа в 17.55 по времени Москвы (это 20.55 по времени Астаны) на телеканале «МатчТВ».

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи 25-летний казахстанский фигурист Денис Тен был убит 19 июля 2018 года в центре Алматы – его зарезали люди, пытавшиеся снять зеркала с автомобиля.

Алексей Ягудин – победитель Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, четырёхкратный чемпион мира по фигурному катанию, воспитанник тренеров Алексея Мишина и Татьяны Тарасовой.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
​Тренер Дениса Тена объявил о завершении карьеры
Новости
Руководители полицейской службы Алматы освобождены от должности
Новости
Казахстан и Россия отказались от соглашения по углю
Новости
Прокурор просит освободить Сайрагуль Сауытбай из зала суда
Новости
Алматинские активисты подали 32 заявления на проведение митинга за реформу МВД
Новости
Суд назначил условное наказание Сайрагуль Сауытбай