Олимпийский чемпион Алексей Ягудин снял передачу о Денисе Тене

Передача снималась в Москве, Сочи и в Алматы, в ней приняли участие тренеры Дениса Тена, российские фигуристы и хореографы.

«Денис был мне не просто знакомым фигуристом, а близким другом, - рассказал Алексей Ягудин. - Мы часто общались. Он всегда внимательно прислушивался к моим советам, как к словам старшего товарища. Когда я приезжал в Казахстан, то мы старались видеться. Мы с Денисом переписывались буквально накануне случившейся трагедии. Для меня было очень важно сделать эту программу в память о Денисе».

Ягудин встретился с тренерами Дениса Тена – Еленой Водорезовой, Татьяной Тарасовой, с хореографом Ильей Авербухом и многими другими специалистами и спортсменами, работавшими с казахстанским фигуристом.

Спецвыпуск передачи «Тает лед», посвященной памяти Дениса Тена выйдет 8 августа в 17.55 по времени Москвы (это 20.55 по времени Астаны) на телеканале «МатчТВ».

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи 25-летний казахстанский фигурист Денис Тен был убит 19 июля 2018 года в центре Алматы – его зарезали люди, пытавшиеся снять зеркала с автомобиля.

Алексей Ягудин – победитель Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, четырёхкратный чемпион мира по фигурному катанию, воспитанник тренеров Алексея Мишина и Татьяны Тарасовой.