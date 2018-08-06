Эта сумма была выплачена с начала года
​Медорганизации Казахстана получили 444,6 млрд тенге из Фонда социального медстрахования
Фото Марии Гордеевой

С начала 2018 года Фонд социального медицинского страхования выплатил медицинским организациям 444,6 млрд тенге за оказание услуг населению, сообщает в понедельник пресс-служба организации.

«По состоянию на 3 августа 2018 года, поставщикам Фонда оплачено 444,6 млрд тенге или 63% от суммы заключенных договоров на оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема медицинской помощи», - цитирует пресс-служба заместителя председателя правления фонда Ботагоз Жакселекову.

В организации напомнили, что общая сумма договоров на оказание услуг населению в рамках гарантированного объема медицинской помощи составляет 708,6 млрд тенге. Фонд является финансовым оператором пакетов Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и Обязательного социального медицинского страхования и закупает медицинские услуги для населения в объёмах, устанавливаемых правительством.

«Работа продолжается в соответствии с графиком и в строгом соответствии с новыми правилами мониторинга качества оказанной медицинской помощи населению. Выделенные суммы достаточны для покрытия операционных расходов медицинских учреждений», - отметила Жакселекова.

В целом на сегодня, поставщиками фонда являются 1352 медицинских организаций, 603 из которых – частные.
«В сравнении с 2017 годом количество частных поставщиков выросло на 138 организаций. Сумма заключенных договоров с частными медицинскими организациями составит в текущем году 102,4 млрд тенге, что практически в 2 раза превышает аналогичный показатель 2017 года», - заключили в пресс-службе.

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