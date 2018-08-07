​​Три гражданки Казахстана проходят по делу о крупном мошенничестве в США

Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров во вторник сообщил журналистам, что по делу о крупном мошенничестве в США проходят три гражданки Казахстана.

По его данным, в ходе расследования крупного мошенничества в США, связанного с продажей раритетных автомобилей, было задержано 25 человек. Сумма ущерба оценивается на уровне 4,5 миллионов долларов.

«Среди задержанных есть три гражданки Казахстана. Двое сейчас находятся под заключением, одна отпущена под подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья. По заявлению прокурора Южного округа штата Нью-Йорк, по инкриминируемой им статье ожидается (заключение – V.) от 20 до 30 лет», – сказал Смадияров.

По этому делу проходит Азиза Джалулова 1994 года рождения, Диора Аширова 1991 года, Елена Кудайбергенова 1970 года. МВД подтвердило гражданство Казахстана. Мы по установившейся традиции оказываем поддержку нашим гражданам.

Он отметил, что «Генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке занимается оказанием всей необходимой консульско-правовой помощи по осуществлению защиты прав и законных интересов задержанных граждан республики».