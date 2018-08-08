Казахстан и Иран облегчают визовый режим для предпринимателей

«У нас были переговоры в отношении облегчения визового режима для граждан двух стран. Можно сказать, что эти переговоры подошли к тому, что мы подписали соответствующий документ, в котором указано об облегчениях получения виз для предпринимателей двух стран. Также мы заинтересованы в том, чтобы сам процесс передвижения граждан двух стран был облегчен. Предпринимаются определенные меры в этом направлении. Хотелось бы указать на то, что принципиальная позиция Ирана в отношении соседних стран направлена на то, чтобы облегчить или полностью установить безвизовый режим с ними», – рассказал посол Ирана.

Ранее уже было подписано временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Оно направлено на установление преференциального торгового режима и основано на нормах Всемирной торговой организации и международного права.