Данный шаг облегчает предпринимателям ведение международного бизнеса
Казахстан и Иран облегчают визовый режим для предпринимателей
фото с сайта www.iransilkroad.nl

Представители Казахстана и Ирана подписали документ, облегчающий предпринимателям процедуру получения визы. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Ирана Моджтаб Дамирчилу, передает Казинформ.

«У нас были переговоры в отношении облегчения визового режима для граждан двух стран. Можно сказать, что эти переговоры подошли к тому, что мы подписали соответствующий документ, в котором указано об облегчениях получения виз для предпринимателей двух стран. Также мы заинтересованы в том, чтобы сам процесс передвижения граждан двух стран был облегчен. Предпринимаются определенные меры в этом направлении. Хотелось бы указать на то, что принципиальная позиция Ирана в отношении соседних стран направлена на то, чтобы облегчить или полностью установить безвизовый режим с ними», – рассказал посол Ирана.

Ранее уже было подписано временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Оно направлено на установление преференциального торгового режима и основано на нормах Всемирной торговой организации и международного права.

Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

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