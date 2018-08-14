Одна из гражданок Казахстана, задержанная по делу о мошенничестве в США, отпущена под залог - МИД

Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров во вторник сообщил журналистам, что одна из гражданок республики, которая проходит по делу о крупном мошенничестве в США, была отпущена под залог.

Ранее он сообщал, что по данному делу были задержаны три гражданки Казахстана, одна из них была отпущена под подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья. Им инкриминируется причастность к преступной схеме отмывания денежных средств.

«Адвокаты задержанных гражданок Казахстана подали ходатайство о выпуске их подзащитных под залог, 12 августа Диора Аширова была выпущена под залог. Таким образом, сейчас под арестом находится только одна гражданка Казахстана - Азиза Джалолова», - сказал Смадияров в кулуарах заседания правительства.

У Ашировой, по данным МИД, трое детей, одна из них - гражданка Казахстана, двое - граждане США.