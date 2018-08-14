Антироссийские санкции США не повлияют на экономические интересы Казахстана – Сулейменов

Очередной пакет антироссийских санкций не должен отразиться на экономических интересах Казахстана. Как заявил во вторник журналистам в кулуарах правительства министр национальной экономики Тимур Сулейменов, американские власти дали гарантию, что будут учитывать интересы нашей страны. Также министр прокомментировал падение курса тенге и заявил, чтобы пересматривать параметры бюджета в сторону увеличения (курс на текущий год заложен на уровне 340 тенге за доллар – V), необходимо, чтобы национальная валюта до конца года была не ниже 363 тенге.

«У нас риск исполнения бюджетных программ не ставится под сомнение (в связи с ослаблением тенге – V), потому что, как и весь бюджет, он весь формируется в тенге», - заявил Сулейменов.

Он объяснил, что в бюджет закладывается среднегодовой курс, и чтобы изменить параметры главного финансового документа страны выше заложенных 340 тенге за доллар, нужно, «чтобы до конца год курс был более 363 тенге».

«Но, мы думаем, в связи с тем, что первую половину года курс был существенно ниже 340, а он начинался 320, 330 (тенге за доллар – V), угроз для исполнения бюджетных программ мы не видим», - подчеркнул министр.

Говоря о возможном пересмотре параметров бюджета, Сулейменов напомнил, что корректировки, как правило, происходят в октябре. И они связаны не только в связи с макроэкономическими факторами.

«Оно во многом зависит от исполнения бюджета, от хода развития экономики в целом. Не только от одного исключительно фактора. Пока мы делаем оценку, каким образом движется наша экономика, как исполняются госпрограммы, какая ситуация в отраслях, в областях. В зависимости от этой комплексной оценки мы решим, стоит ли делать уточнение или нет. Одного изменения курса, как мы говорим, для уточнения бюджета пока недостаточно», - добавил он.

Что же касается следующего бюджета на 2019-2021 годы, то в нем курс тенге зависит от тех факторов, «которые трудно прогнозировать – от денежно-кредитной политики США, от влияния санкций на экономику наших ближайших соседей и партнеров по экономической интеграции».

«Этот анализ мы делаем. У вас будет вопрос по санкциям, поэтому я хочу сказать, что у нас есть очень хороший диалог с американскими нашими партнерами с точки зрения того, чтобы санкции, которые вырабатываются, не затрагивали экономические интересы нашей страны. У них достаточно хорошее понимание, и даже в процессе разработки и администрирования санкций они дали нам гарантию, что они будут учитывать интересы нашей страны. С другой стороны у нас также хороший диалог с экономическим блоком российского правительства. С точки зрения оценки, как это повлияет на Россию и каким образом сделать так, чтобы интересы Казахстана, нашей страны были не затронуты, – мы не причастны к санкционным противостояниям», - подчеркнул глава Миннацэкономики.