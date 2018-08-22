Более 3 млн учеников пойдут в школы 1 сентября – Сагадиев

В текущем учебном году в казахстанские школы пойдут учиться более трех миллионов человек, 350 тысяч из них – первоклассники, сообщил в среду в ходе заседания правительства министр образования и науки Ерлан Сагадиев.

«В 2018 году в школу пойдут более трёх миллионов детей, из них первоклассников - 350 тысяч. В школьной форме никаких изменений нет», - сообщил Сагадиев.

Он напомнил, что в новом учебном году на обновленное содержание переходят 3,6,8 классы, а также начата апробация учебников 4, 9, 10 классов.

«Педагоги проходят соответствующие курсы. Надеемся, что качество образования будет лучше. Кроме того, вводится электронный вариант учебников, в том числе по новым стандартам типовых учебников», - проинформировал министр.

По его словам, проводится «большая работа по улучшению качества учебников», изготовлены электронные варианты, а для учеников 3, 6 и 8 классов выделено 28,6 млрд тенге на стопроцентный закуп учебников.

«Учебники уже распечатаны и выпущены. Они полностью готовы. Теперь проводится ежедневный мониторинг по доставке и отгрузке учебников с издательств. На сегодняшний день - это 83%. Акиматы должны взять этот вопрос на личный контроль», - подчеркнул Сагадиев.