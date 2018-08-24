Парламент Казахстана начнет работу 1 сентября с совместного заседания

Совместное заседание мажилиса и сената Казахстана назначено на 1 сентября. Соответствующее распоряжение председатель мажилиса Нурлан Нигматулин подписал в пятницу, 24 августа, сообщается на сайте мажилиса РК.

«...созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 1 сентября 2018 года в 11 часов в городе Астане», - говорится в тексте распоряжения.

Ранее Нигматулин сообщал, что на четвертую сессию запланировано проведение парламентских слушаний по таким важным вопросам, как проблемы сферы занятости и перспективы развития, о ходе модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности, также будет инициировано проведение в октябре в Астане международной конференции «Инвестиции и молодежь».