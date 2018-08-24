Экс-президенту Южной Кореи увеличили срок заключения до 25 лет

Высший суд Сеула, рассмотрев апелляцию прокуратуры, увеличил срок тюремного заключения для бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе на один год — до 25 лет, сообщает РИА Новости .

Кроме того, увеличен размер штрафа до 20 миллиардов вон (17,8 миллиона долларов).

Согласно приговору, вынесенному в апреле этого года, экс-президент была приговорена к 24-летнему тюремному заключению и штрафу в размере 18 миллиардов вон. Однако прокуратура продолжала настаивать на 30 годах заключения и 118 миллиардах вон штрафа. Результатом апелляционного обращения прокуроров и стало судебное заседание в Сеуле в пятницу. Экс-президент на него не явилась, заявив, что у нее нет доверия к этому процессу.

Независимое расследование весной 2017 года выдвинуло обвинения против Пак Кын Хе и передало дело в государственную прокуратуру для дальнейшего расследования. Обвинения были выдвинуты в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна. В августе 2017 года южнокорейский суд приговорил его к пяти годам тюрьмы за дачу взятки. Суд также приговорил Чхве Сун Силь, подругу Пак Кын Хе, к трехлетнему тюремному сроку.