Сеть пиццерий Papa John’s открывает первый ресторан в Казахстане

«Выход на рынок Казахстана является продолжением стратегии развития бизнеса Papa John’s. Казахстан станет 46 страной, где можно отведать легендарный вкус «американской мечты» от Papa John's. В ближайшее время компания сфокусируется на развитии в Алматы - до конца текущего года планируется открытие четырех ресторанов», - говорится в сообщении компании.

По ее данным, в Алматы будет действовать три формата ресторанов: Delivery and Carry Out —доставка и самовывоз, Delivery with seats — ресторан с количеством столов не более четырех, работающий преимущественно на доставку, и Restaurant based delivery — пиццерия с посадкой и услугой доставки.

В ближайшие пять лет компания планирует открыть 16 точек сети по Казахстану. Следующим городом для открытия сети пиццерий рассматривается Астана, указывается в сообщении.

Papa John’s — третья по величине компания по доставке пиццы в мире, основана 33 года назад. Сейчас сеть пиццерий насчитывает более 5000 ресторанов по всему миру.