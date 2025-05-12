В Алматы презентовали гастрономический путеводитель для туристов

Almaty Tourism Bureau представило гастрономический путеводитель по Алматы, объединяющий гастрономические маршруты, информацию о кафе и ресторанах города. Его планируют распространять как в городе, так и за рубежом.

Гастрономический гид содержит различные маршруты, среди них: «Классический тур», проходящий по главным достопримечательностям города от площади Республики до улицы Жибек Жолы; маршрут «Казахская национальная кухня», который познакомит туристов с главными казахскими национальными блюдами; гастропрогулка «Горы и гастрономия», сочетающая активный отдых в горах с местной кухней; «Art and eat» — маршрут по заведениям Алматы с акцентом на искусство.

В путеводитель вошло более 140 заведений города, кроме того, он содержит списки по категориям с адресами, временем работы и контактами.

По словам организаторов, при выборе заведений учитывались не только рейтинги и популярность, но и атмосфера, кухня и концептуальные особенности.

Как отметил заместитель руководителя Almaty Tourism Bureau Дияр Аскаров, при разработке сценариев участвовали профессиональные гиды и фуд-эксперты.

Печатный тираж гастрогида составляет 60 тыс. экземпляров. Он будет распространяться в информационных центрах Visit Almaty, в зарубежных дипломатических миссиях Казахстана и через авиакомпанию Air Astana на стойках регистрации в аэропортах Лондона, Стамбула, Дели и Сеула.

«К нам прилетают со всего света люди с разными вкусовыми предпочтениями. Но каждая находит блюдо по душе. В этом и есть наша сила, нашего города, что есть возможность представлять его», - заключил Аскаров.

Материалы в путеводителе подготовлены на русском, казахском и английском языках. Электронная версия на английском языке доступна для скачивания.