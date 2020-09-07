Российский поставщик рационов питания собирается выйти на рынок Казахстана

Крупнейший российский производитель и продавец готовых рационов питания Performance Group (бренды Level Kitchen, My Food, Easy Meal и Performance Food) планирует в 2021 году выйти на рынок Казахстана, сообщил “Коммерсанту” основатель компании Артур Зеленый.

По его словам, речь идет о крупнейших городах республики - Алматы и столице. Рассматриваются как строительство собственного производства, так и партнерство с местными предприятиями. Инвестиции в проект оцениваются до 300 млн рублей (около 1,7 млрд. теге по нынешнему курсу).

По данным Infoline, Performance Group - крупнейший российский продавец готовых наборов питания с оборотом 1,45 млрд руб. за январь-июнь. Ассортимент насчитывает около 5,5 тыс. блюд. В числе инвесторов с долей 25% - структуры Mail.ru Group. В 2019 году эта доля вошла в совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка.

По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, инвестиции в размере 300 млн руб. позволят Performance Group выйти на рынок Казахстана на базе партнерских производственных мощностей и фокусироваться на маркетинге и продажах.

В Казахстане в сегменте готовых наборов питания действует всего несколько небольших игроков.