Улицу Тимирязева в Алматы закроют для автомобилей на два дня

В Алматы в связи с дорожно-строительными работами на два дня закроют движение для автомобилей по улице Тимирязева, сообщили в городском акимате.

«В связи с дорожно-строительными работами по ул.Тимирязева при реконструкции линии BRT движение личного автотранспорта от ул.Розыбакиева до ул.Байзакова будет временно приостановлено с 14:00 часов 27 августа до 06:00 часов 29 августа», - говорится в сообщении в понедельник.

Указывается, что движение общественного транспорта будет осуществляться без изменений.

Проект BRT является первым из планируемых в Алматы коридоров скоростного автобусного транспорта, который будет проходить по улицам Мустафина, Рыскулбекова, Сулейменова, Жандосова, Тимирязева, Желтоксан, Толе би, ВОАД и Кульджинскому тракту. Маршрут первой фазы BRT общей протяженностью 8,7 км будет пролегать от улицы Мустафина – Сулейменова – Жандосова – Тимирязева до улицы Желтоксан.