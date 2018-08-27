По улице будет двигаться только общественный транспорт
  • 552
Улицу Тимирязева в Алматы закроют для автомобилей на два дня
ФОТО АЛПАМЫСА УАЛБЕКОВА

В Алматы в связи с дорожно-строительными работами на два дня закроют движение для автомобилей по улице Тимирязева, сообщили в городском акимате.

«В связи с дорожно-строительными работами по ул.Тимирязева при реконструкции линии BRT движение личного автотранспорта от ул.Розыбакиева до ул.Байзакова будет временно приостановлено с 14:00 часов 27 августа до 06:00 часов 29 августа», - говорится в сообщении в понедельник.

Указывается, что движение общественного транспорта будет осуществляться без изменений.

Проект BRT является первым из планируемых в Алматы коридоров скоростного автобусного транспорта, который будет проходить по улицам Мустафина, Рыскулбекова, Сулейменова, Жандосова, Тимирязева, Желтоксан, Толе би, ВОАД и Кульджинскому тракту. Маршрут первой фазы BRT общей протяженностью 8,7 км будет пролегать от улицы Мустафина – Сулейменова – Жандосова – Тимирязева до улицы Желтоксан.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Астане оштрафовали мужчин, переплывших улицу на лодке во время ливня
Новости
Представители акимата Алматы не явились в суд по иску об отказе в проведении митингов
Новости
Назарбаев считает необходимым повышать зарплаты госслужащим
Новости
При обыске у бывшего ответсека министерства иностранных дел изъяли $1,5 миллиона
Новости
В Алматы монополисты необоснованно завышали цены на комуслуги
Новости
С сентября три казахстанские автодороги станут платными