В Казахстане только два туалета соответствуют мировым стандартам

Только два туалета в Казахстане соответствуют мировым стандартам, и оба они находятся в Астане – в новых терминалах столичного аэропорта и вокзала, сообщил вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов.

«Если едет у нас сегодня турист по территории Казахстана, по любой трассе, к сожалению, он, если захочет в туалет, то не сможет пойти, потому что у нас ни одна трасса не обеспечена объектом придорожного сервиса мирового уровня. По нашему заданию наши волонтеры провели исследования по всей страны и выяснили, что на сегодня у нас есть только два объекта с туалетами мирового уровня, соответствующие мировым стандартам – это туалеты в новом терминале Астанинского аэропорта и в новом терминале вокзала Астаны», - сказал Кожагапанов после заседания межведомственной комиссии в Минюсте по обсуждению концепции законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам туристской деятельности».

Кожагапанов подчеркнул, что «это недопустимо для нашей страны, которая претендует на мировой карте очень серьезным туристическим игроком». «У нас огромное количество красивейших мест, огромное количество людей, которые хотят приехать в нашу страну и посетить ее. Люди, которые посещают нашу страну - они должны абсолютно без проблем приехать в Казахстан, получить визу, получить все услуги, сходить в туалет, пожить в недорогой гостинице», - добавил вице-министр.

По его словам, необходимо, чтобы и бизнес, и госорганы активно развивали инфраструктуру придорожного сервиса. При этом Кожагапанов отметил, что для всех стран существуют различные нормы, в Казахстане же придерживается норм Всемирного туристического совета.

«Это один туалет, скажем так, на 50 километров. Это должен быть качественный туалет, в котором есть самое главное – горячая вода. Сегодня у нас многие автозаправочные станции обеспечены туалетами, но они не пускают туда либо пускают за деньги. Во многих из них нет горячей воды, а большинство просто закрыто, потом что для любого бизнеса туалет – это та часть, которая тянет бизнес вниз и не дает бизнесу развиваться. То есть если он создает заправку, бензин продает, бензин – очень ликвидный бизнес. Начинает зарабатывать, а когда туалет пристраивает, начинаются проблемы – это химикаты, средства очистки, зарплата уборщику, горячая вода», - пояснил вице-министр.

В связи с этим, сообщил он, нужно, «чтобы государство прописало субсидирование содержания туалетов, чтобы бизнес мог опереться на какую-то подушку».

«Мы рассмотрим, может быть, какие-то тарифы укажем, чтобы он стал ликвидным в большей степени», - заключил Кожагапанов.

Ранее управляющий директор по развитию бизнеса АО НК «Казавтожол» Рустам Исаев сообщал, что на электронных картах Google и Yandex появятся обозначения точек казахстанского придорожного сервиса. Этот шаг позволит развивать туризм.