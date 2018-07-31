Нацбанк вновь приостановил лицензию Qazaq banki

«Данное решение принято Национальным Банком в рамках надзорного реагирования на отдельные нарушения Банком требований банковского законодательства (...) за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям и систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов», - говорится в распространенном во вторник сообщении Нацбанка.

Лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических лиц и не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов банка, уточнил Нацбанк.

К 1 июля объем принятых депозитов физических лиц Банка составляет 22 млрд. тенге. Доля депозитного портфеля физических лиц банка составляет 0,3% от совокупного объема депозитов физических лиц банковской системы.

В апреле Национальный банк Казахстана уже объявлял о приостановлении лицензии Qazaq Banki на привлечение новых депозитов и открытие счетов физических лиц в качестве санкций в ответ на «ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям» и других пунктов закона «О банках и банковской деятельности». Лицензия была приостановлена до 27 июля текущего года.

Ранее агентство S&P понизило кредитные рейтинги института до преддефолтной отметки CCC- на фоне проблем с ликвидностью. Аналитики агентства писали, что по состоянию на 7 февраля 2018 году почти 35-40% кредитного портфеля банка составляли кредиты с признаками обесценения.

С начала прошлого года Qazaq Banki вел переговоры с Bank RBK об объединении. Объединённый финансовый институт должен был заработать под брендом Bank RBK уже к началу 2018 года. Однако в октябре 2017 года Bank RBK отказался от идеи объединения с Qazaq Banki. После серии консультаций банки пришли к выводу, что в нынешней ситуации каждому институту более целесообразно развиваться самостоятельно.

В середине апреля 2018 года, выступая на совещании в Акорде, Нурсултан Назарбаев сообщил, Qazaq Banki находится в группе из трёх банков, которые имеют «ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут (выполнить обязательства - V) перед своими вкладчиками».