Нацбанк вновь приостановил лицензию Qazaq banki

Национальный банк Казахстана своим постановлением от 30 июля
вновь приостановил действие лицензии на прием депозитов физических лиц,
открытие банковских счетов физических лиц Qazaq Banki до 28 сентября включительно.
«Данное решение принято Национальным Банком в рамках надзорного реагирования на отдельные нарушения Банком требований банковского законодательства (...) за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям и систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов», - говорится в распространенном во вторник сообщении Нацбанка.
Лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических лиц и не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов банка, уточнил Нацбанк.
К 1 июля объем принятых депозитов физических лиц Банка составляет 22 млрд. тенге. Доля депозитного портфеля физических лиц банка составляет 0,3% от совокупного объема депозитов физических лиц банковской системы.
В апреле Национальный банк Казахстана уже объявлял о приостановлении лицензии Qazaq Banki на привлечение новых депозитов и открытие счетов физических лиц в качестве санкций в ответ на «ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям» и других пунктов закона «О банках и банковской деятельности». Лицензия была приостановлена до 27 июля текущего года.
Ранее агентство S&P понизило кредитные рейтинги института до преддефолтной отметки CCC- на фоне проблем с ликвидностью. Аналитики агентства писали, что по состоянию на 7 февраля 2018 году почти 35-40% кредитного портфеля банка составляли кредиты с признаками обесценения.
С начала прошлого года Qazaq Banki вел переговоры с Bank RBK об объединении. Объединённый финансовый институт должен был заработать под брендом Bank RBK уже к началу 2018 года. Однако в октябре 2017 года Bank RBK отказался от идеи объединения с Qazaq Banki. После серии консультаций банки пришли к выводу, что в нынешней ситуации каждому институту более целесообразно развиваться самостоятельно.
В середине апреля 2018 года, выступая на совещании в Акорде, Нурсултан Назарбаев сообщил, Qazaq Banki находится в группе из трёх банков, которые имеют «ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут (выполнить обязательства - V) перед своими вкладчиками».
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