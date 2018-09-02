Назарбаев и Жээнбеков обсудили дальнейшее сотрудничество стран

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Чолпон-Ате встретился с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым. Главы государств обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, а также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, сообщила пресс-служба президента РК.

«С момента Вашего избрания мы часто встречались, решили много вопросов. Двусторонние отношения поднимаются на новый уровень. Растет торговля. На сегодняшний день все вопросы нашими странами решены, включая приграничные», - заявил Назарбаев, напомнив, что между двумя странами подписана дорожная карта, эффективно работает межправительственная комиссия..

Он также добавил, что «нет ближе народов, чем казахи и кыргызы».

В свою очередь Жээнбеков отметил дружеский характер отношений между двумя странами.

Напомним, Нурсултан Назарбаев находится с визитом в Кыргызстане. Он примет участие в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств и в церемонии открытия ІІІ Всемирных игр кочевников.