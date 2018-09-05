Правительство РК будет утверждать план мероприятий по проведению переписи

Как рассказал депутатам министр национальной экономики Тимур Сулейменов, законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной статистики» должен усовершенствовать институциональную среду и операционное обеспечение статистической системы. Документом вносятся поправки в закон «О местном государственном управлении и самоуправлении» в части уточнения по ведению похозяйственного учета. В закон «О государственной статистике» внесены изменения, направленные на уточнение и расширение понятийной части, такие как «административные данные», «национальная перепись», а также вводятся ряд новых понятий - «интервьюер», «метаданные», «компьютеризированная система телефонного опроса (КСТО)», «регистрация цен».

«Закрепляется компетенция правительства по утверждению плана мероприятий по проведению национальной переписи. За уполномоченным органом закрепляются компетенции: по определению порядка и проведения опроса респондентов и пользователей с целью мониторинга уровня удовлетворенности деятельностью уполномоченного органа; по определению порядка и проведения с участием респондентов на добровольной основе тестирования и обсуждения проектов статистических форм; определению порядка и проведения регистрации цен; утверждению расчета численности интервьюеров, порядка их привлечения, а также стоимости их услуг; установлению порядка получения данных по респондентам от операторов связи; установлению порядка получения на возмездной и безвозмездной основе необходимых первичных статистических данных от домашних хозяйств об их доходах и расходах», - перечислил Сулейменов.

Кроме того, за органами госстатистики закрепляется функция по пересмотру опубликованной официальной статистической информации для статистических целей, в случае изменения статистической методологии и на основании обновленной, подтвержденной документально информации в порядке, установленном уполномоченным органом. В этой части предусматривается три вида пересмотра. Это регулярный, основанием для которого будет являться утвержденные в НПА изменения по расчету предварительных (оперативных) статистических данных. Для крупного пересмотра должны быть внесены изменения в международные стандарты или переход на новые международные стандарты касательно статистической методологии и классификации. И для последнего, специального пересмотра основанием будут служить судебные акты, вступившие в законную силу, и предписания надзорных органов, подтверждающие несоответствие первичных статистических и (или) административных данных в источниках данных.

Вместе с тем законопроектом конкретно закрепляются права респондента предоставлять первичные статистические данные, и каким образом они должны предоставляться. «В электронном виде в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан; на бумажном носителе; посредством компьютеризированной системы телефонного опроса и при проведении личного опроса интервьюером», - подчеркнул Сулейменов.