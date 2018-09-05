Снег прогнозируют синоптики на севере Казахстана

«Над северными территориями Казахстана в барической ложбине начал формироваться высотный циклон. Этот циклон будет определять погоду в большинстве областей республики в предстоящие трое суток. После нескольких дней без осадков сначала в северных, а затем в центральных и восточных областях местами вновь ожидаются дожди, на севере ночью 8 сентября возможен переход дождя в снег, в ночные и утренние часы туман с видимостью меньше 500 м», - говорится в прогнозе синоптиков.

Лишь в западных, южных и юго-восточных областях будет без осадков. Температура воздуха на всей территории Казахстана прогнозируется близкой к средним многолетним значениям, на севере и в центре – ниже этих значений.