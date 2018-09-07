Еще 7 казахстанских спортсменов дисквалифицировали за допинг

7 казахстанских спортсменов пополнили список дисквалифицированных за допинг. Он размещен на сайте Национального антидопингового центра РК.

Так, в список попали велогонщик Виктор Окишев, штангист Роберт Карнаухов, пловец Риат Жумагулов, легкоатлеты Евгения Фандюшина, Александр Лях, Игорь Кондратьев и Вероника Брославская. Окишев дисквалифицирован на 8 лет, Карнаухов и Брониславская на 4 года, остальные на 2 года.

Всего в 2018 году за допинг отстранены от соревнований 26 казахстанских спортсменов.

Как сообщалось ранее, за нарушение кодекса WADA (Всемирное антидопинговое агентство) в 2018 году отстранены от соревнований несколько казахстанских спортсменов – они уличены в употреблении запрещенных препаратов. Среди них лыжник Ердос Ахмадиев, тяжелоатлетка Гульназ Шамиева, Софья Емельянова, занимающаяся греблей на байдарках и каноэ, и биатлонистка Анна Кистанова.

Министерство культуры и спорта РК внесло в правительство законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной и административной ответственности за применение допинга. Поправки в законодательство также предусматривают лишение спортсменов, уличенных в допинге, всех ранее полученных поощрений и выплат.