Законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за допинг, внесен в правительство РК

Министерство культуры и спорта РК внесло в правительство законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной и административной ответственности за применение допинга. Поправки в законодательство также предусматривают лишение спортсменов, уличенных в допинге, всех ранее полученных поощрений и выплат, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

«В соответствии с планом законопроектных работ правительства на 2018 год, министерством разработан проект закона, основной целью которого является совершенствование действующего законодательства в сфере физической культуры и спорта. Основными направлениями законопроекта является ужесточение уголовной и административной ответственности за нарушения антидопинговых правил, усиление статуса национальной антидопинговой организации, усиление статуса сурдолимпийского комитета», - сообщил Мухамедиулы.

В частности, по его словам, за использование допинга «предусматривается лишение всех ранее присужденных поощрений и выплат». Важным нововведением в проекте закона является создание единого оператора, реализующего политику по оказанию спонсорской помощи в области физкультуры и спорта. Кроме того, компетенция уполномоченного органа будет дополнена некоторыми функциями.

«19 июля 2018 года проект закона внесен на рассмотрение правительства», - проинформировал Мухамедиулы.

В кулуарах Мухамедиулы уточнил, что «по законодательству ответственность будет нести функционер, врач и тренер непосредственно», а не только один спортсмен. «Ввели норму, чтобы мы могли, если действительно виноват, возвращать премиальные. Потому что премиальные получают не только же спортсмен, тренер получает и все. Второе, это конечно, (если употреблял допинг – V) преднамеренно, там норма расписывается, на сколько шкала нарушений».

Министр отметил, что возвращать будут не только деньги, но и подаренные квартиры.

«Я думаю, осенью в парламент уже внесем», - сообщил он сроки внесения законопроекта в парламент.

Ранее сообщалось, что за применением допинга в Казахстане планируется ввести уголовную ответственность.