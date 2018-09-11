3,8% составил рост экономики Казахстана за 8 месяцев – Сулейменов

По итогам восьми месяцев экономика Казахстана показала рост в 3,8%, что ниже на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Тимур Сулейменов. Инфляция, по его информации, за январь-август составила 2,9%.

«Рост ВВП за отчетный период (январь – август 2018 года - V) составил 3,8%. Это ниже показателя за 7 месяцев текущего года на 0,2 п.п. Чтобы выполнить задачу по росту ВВП в 4%, необходимо обеспечить ежемесячный рост в среднем на 4,2% до конца текущего года», - сообщил Сулейменов.

Уровень инфляции, отметил он, «сложился лучше, чем в аналогичном периоде 2017 года». «С начала года он составил 2,9% (3,9% в 2017 году), при этом годовая инфляция – 6,0%», - проинформировал министр.

На 1 сентября текущего года, сообщил Сулейменов, международные резервы страны составили $87,3 млрд. Активы Национального фонда – $56,5 млрд. Золотовалютные резервы выросли на 0,1% до $30,8 млрд, сказал министр.