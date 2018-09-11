Президент подчеркнул, что вопросы развития города находятся на его личном контроле
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Назарбаев поставил задачи перед новым акимом Астаны
фото с сайта akorda.kz

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание с активом города Астаны, на котором подчеркнул задачи, стоящие перед новым руководством города, сообщила пресс-служба главы государства.

«Назначение акима столицы для меня всегда имеет особую значимость. Вопросы развития города, в том числе строительство всех объектов в столице, постоянно находятся на моем личном контроле. Это – важнейший для меня приоритет. Бахыт Султанов имеет большой опыт государственного управления и необходимые организаторские способности», - сказал Назарбаев.

Президент указал на ряд приоритетных задач, стоящих перед новым руководством Астаны.

«Необходимо внедрить новую модель развития. Важно создать комфортную среду для продвижения инноваций и роста креативных людей. Для этого следует разработать долгосрочную стратегию развития города до 2050 года», - сказал он.

Кроме того, по словам Назарбаева, нужно продолжить развитие столицы в качестве делового финансового хаба, используя при этом возможности Международного финансового центра «Астана».

Также президент акцентировал внимание на вопросах строительства нового жилья, создания благоприятных условий для проживания людей и возведения социальных объектов, указал на важность сохранения темпов развития инфраструктуры города и его подготовки к газификации, поручил использовать лучшие практики в развитии туристического потенциала столицы, а среди приоритетов дальнейшего развития Астаны назвал продолжение трансформации работы всех городских госструктур, повышение качества госуслуг и реализации программы цифровизации.

Напомним, указом главы государства во вторник новым акимом Астаны назначен экс-министр финансов Бахыт Султанов. Ранее занимавший пост акима столицы Асет Исекешев накануне был назначен руководителем администрации президента.

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