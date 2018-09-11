Соответствующее ходатайство удовлетворено апелляционной коллегией городского суда Алматы
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Рассмотрение дела о закрытии Ratel.kz приостановлено

Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» сообщил о приостановке рассмотрения дела о закрытии портала Ratel.kz. Соответствующее ходатайство удовлетворено апелляционной коллегией городского суда Алматы.

«10 сентября апелляционная коллегия городского суда Алматы удовлетворила ходатайство адвоката Ларисы Доставаловой о приостановлении дела по закрытию Ratel.kz до тех пор, пока не будет рассмотрена апелляция на решение Ауэзовского суда», - говорится в сообщении на сайте фонда.

По словам адвоката, «это единственно правильное решение за все время судебных разбирательств с февраля 2018 года, поскольку «медеуское» и «ауэзовское» дела взаимосвязаны».

В Ауэзовском районном суде рассматривался иск детей Геннадия Бендицкого, которые просили признать незаконным решение министерства информации и коммуникаций о прекращении выпуска Ratel.kz. Районный суд в иске отказал, наследники покойного журналиста в свою очередь обратились в апелляционную коллегию городского суда Алматы. Параллельно аналогичное решение Медеуского районного суда поступило в городской суд по иску владельцев сетевого издания Ratel.kz.

На главного редактора Ratel.kz Марата Асипова было заведено уголовное дело.

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