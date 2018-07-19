​В отношении главного редактора Ratel.kz Марата Асипова возбуждено уголовное дело

Главный редактор Ratel.kz Марат Асипов стал фигурантом уголовного дела. Основанием для него стало заявление бизнесмена Зейнуллы Какимжанова, который пожаловался на «злостное неисполнение судебного решения» Асиповым, сообщил на своей странице в Facebook журналист Вадим Борейко.

«На главреда Ratel.kz заведено новое уголовное дело. 19 июля Марат Асипова вызвали в ДВД Алматы на допрос по новому уголовному делу. Основание – заявление бизнесмена Зейнуллы Какимжанова, который обратился в полицию с жалобой на «злостное неисполнение судебного решения» Маратом Асиповым», - написал Борейко.

В конце февраля 2018 года Медеуский районный суд Алматы удовлетворил требования «К-Дорстрой» и признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведения, распространённые Виталием Процентовым на пресс-конференции в Алматы 12 июля 2016 года. Суд тогда обязал редакции Forbes.kz и Ratel.kz удалить почти все материалы про АО «К-Дорстрой», а журналистов – извиниться.

В прошлом году суд удовлетворил иск Зейнуллы Какимжанова и его сына Ильхалида к тем же ответчикам и обязал их выплатить солидарно более 50 млн. тенге и принести публичные извинения.

В начале апреля 2018 года в редакциях Forbes Kazakhstan и Ratel.kz прошли обыски, в ходе которых были задержаны заместитель главного редактора Forbes Kazakhstan Александр Воротилов, главный редактор Ratel.kz Марат Асипов, его заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель издания Анна Калашникова. Обыски также проводились в квартире покойного журналиста Ratel.kz Геннадия Бендицкого. Впоследствии стало известно, что обыски были начаты в связи с расследованием по заявлению предпринимателя Зейнуллы Какимжанова, который обвиняет журналистов в распространении заведомо ложной информации.

В первые дни допросов ДВД Алматы заявляло, что сотрудники двух изданий не задерживаются и проходят по уголовному делу о клевете в качестве свидетелей с правом на защиту. Однако в день слушаний по иску прокурора Медеуского района Алматы о блокировке Ratel.kz стало известно, что следствие переквалифицировало статус главного редактора Ratel.kz Марата Асипова на подозреваемого.